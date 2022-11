A növekvő energiaköltségek és a romló nyugat-európai üzleti teljesítmény miatt profitfigyelmeztetést adott kedden a Vodafone, amely a mérsékelt eredménycél mellett kisebb készpénztermeléssel számol idén.

Fotó: Daniel Leal

A távközlési óriásnak kihívásokkal teli makrogazdasági környezetben kell helytállnia, emiatt 200 millió euróval 5,1 milliárd euróra mérsékelte a jövő március végén záruló üzletévre vonatkozó cash flow előrejelzését.

A tisztított nyereség célsávját ezzel párhuzamosan 15 milliárd és 15,2 milliárd euró közé vágta vissza a korábbi 15–15,5 milliárd euróról.

Számos lépést teszünk a magas energiaköltségek és az emelkedő infláció gazdasági hátterének enyhítésére. Az első és talán legfontosabb, hogy – tekintettel az ágazatunkban tapasztalható történelmi deflációra – proaktív árintézkedéseket hoztunk az európai piacainkon

– hangsúlyozta Nick Read vezérigazgató.

Elmondása szerint a Vodafone 12 piaca közül 11-en árat emel, jellemzően az inflációhoz kötötten.

A távközlési csoport, amelynek idén várhatóan 300 millió euróval magasabb energiaszámlát kell majd fizetnie, a következő három és fél évben egy egymilliárd eurós költségcsökkentést is tervez, részben a tarifák egyszerűsítésén keresztül. Read elmondta, hogy mindez hatással lesz a munkahelyekre is, bár az olyan munkaköröknél, mint például a szoftvermérnökök, továbbra is bővüléssel számol a vállalat.

A befektetők nem kímélték a részvényt, a vezetőség pesszimista előrejelzését követően csaknem 8 százalékos zuhanással zárta a napot a Vodafone kurzusa a londoni tőzsdén.