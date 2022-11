Az Embracer bezárja az Onoma nevű kanadai székhelyű videojáték-stúdiót, amit a vállalat alig néhány hónapja szerzett meg – derül ki a Bloomberg cikkéből.

Fotó: Sergei Elagin

Az Onoma korábban Square Enix Montreal néven futott, okostelefonokra és táblagépekre fejlesztett játékokat. Leginkább a Hitman GO, a Deus Ex GO és Lara Croft GO programokról ismert. A lépés körülbelül 200 alkalmazottat érint és a vállalat tájékoztatta a dolgozókat, hogy a személyzet egy részét áthelyezik egy cégen belüli stúdióba, az Eidos Montrealba.

A bezárás elsőorban az időzítés miatt szokatlan, mivel az Embracer májusban jelentette be, hogy megszerzi az akkor Square Enix Montreal néven futó stúdiót, az akvizíció augusztusban zárult le. A vállalat október 10-én jelentette be, hogy a stúdió új nevet (Onoma) és logót kap, ehhez képest három hét elteltével felszámolják.

A lépés valószínűleg egy nagyobb költségcsökkentési program része lehet. Az Embracer birtkolta Eidos Montreal csökkentette egy be nem jelentett projekt költségvetését, míg egy másikat pedig törölni fog névtelenséget kérő források szerint.

A hírek szerint a vállalat együtt fog dolgozni a Microsofttal néhány játék fejlesztésében.

Az Embracer a világ egyik legnagyobb gaming vállalata, saját bevallásuk szerint több mint 15 ezer embert foglalkoztatnak, mintegy 40 országban. Augusztusban 131 stúdiójuk volt és 850 címet birtkolnak, játékokat készítenek PC-re, konzolokra és okostelefonokra is.

A svéd vállalat az elmúlt években sorra vásárolta fel a kisebb-nagyobb gaming cégeket és stúdiókat, így került a kezükbe idén például az Eidos Montreal, a Crystal Dynamics, a Limited Run Games, a Tuxedo Labs és az Onomára átkeresztelt Square Enix Montreal is.

Az Embracer beszámolója szerint a június 30-ig tartó három hónapban az árbevétel az előző évhez képest megduplázódott, és 7,1 milliárd svéd koronára (681 millió dollár) nőtt, bár ez kicsit elmaradt az előzetes várakozásoktól. Elemzők szerint a járványvédelmi intézkedések feloldása után az emberek kevesebbet játszanak, és a megélhetési költségek miatt kevesebb gamingterméket vesznek a jövőben.