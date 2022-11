Nagy gyógyszergyárak versengenek a Horizon Therapeutics gyógyszergyártóért. A Nasdaqon jegyzett ír társaság a ritka betegségek terápiáival foglalkozik, és immunbetegségek elleni szereket fejleszt.

Az Amgen, a Janssen, az LLC és a Sanofi már megerősítette, hogy előzetes tárgyalásokat folytat a felvásárlásról.

A Horizon piaci értéke már a keddi 78,76 dolláros záróáron is közel 18 milliárd dollár volt. A szokványos felvásárlási prémiummal számolva 20 milliárd dolláros üzletről lehet szó. Ez lehet az év egészségügyi akvizíciója. A részvény árfolyama

a hír nyomán 33 százalékot emelkedett szerdán a nyitás előtti kereskedésben.

Fotó: NurPhoto / Getty Images

A Horizon legismertebb szere a Tepezza, ami a pajzsmirigyes szembetegség (TED) kezelésére szolgál. Tavaly az ebből származó bevétel több mint kétszeresére nőtt, a vállalat teljes nettó árbevétele 47 százalékkal, 3,23 milliárd dollárra emelkedett. A Horizon ebben a hónapban közölte, hogy a gyógyszer éves globális nettó árbevételi csúcsát 4 milliárd dollár fölé várják. Európában és Japánban a hatósági engedélyre várnak.

Akvizíciós hullám söpör végig gyógyszeriparon.

November elején közölte a Johnson & Johnson, hogy 16,6 milliárd dollárért megvásárolja az Abiomedet, az Impella szívpumpák gyártóját. Míg a Pfizer augusztusban közölte, hogy 5,4 milliárd dollárért akvirálja a sarlósejtes megbetegedések terápiáját fejlesztő Global Blood Therapeutics (GBT) céget.

A ritka betegségeket kezelő gyógyszerek és terápiák annak ellenére is fontos felvásárlási célpontok, mert ugyan kevés a beteg, ám az egészségbiztosítók ilyen esetekben az extra árazást is hajlandók kifizetni. A Sanofi, a J&J és a Pfizer is azok közé a nagy gyógyszergyártók közé tartozik, amelyek ritka betegségek terápiáinak portfólióját építik.

A Horizon közölte, hogy

az ír felvásárlási szabályoknak megfelelően

az ajánlattevőknek január 10-ig kell bejelenteniük, hogy szándékukban áll-e ajánlatot tenni.