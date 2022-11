A korábban sejtettnél jóval több pénznek is nyoma veszhetett az FTX bugyraiban. A legfrissebb hírek szerint ugyanis több mint 3,1 milliárd dollárral tartozik az 50 legnagyobb befektetőjének az FTX kriptovállalat, amely a napokban jelentett csődöt az Egyesült Államokban, hogy bírósági védelem alá kerülhessen. Ennek ellenére sokan próbálják most visszaszerezni elvesztett pénzüket és az ötven legnagyobb hitelező be is nyújtotta a keresetét.

Fotó: AFP

A kriptotőzsde a 10 fő befektetőjének 1,45 milliárd dollárral tartozik. A bíróságra benyújtott dokumentumokban nem nevezik meg őket – írja a Reuters hírügynökség. Az FTX bedőlése az eddigi legnagyobb csapás a kriptopiacra, amely alapjaiban rengetheti meg az egész kriptovaluta-világot. Több mint egymillió ügyfél futhat a pénze után, így a kár végső összege még ennél is jóval nagyobb lehet.

Fordulat: alternatív valóságot igyekezett festeni a bukott kriptomágnás Kellemetlen részletek láttak napvilágot Sam Bankman-Friedről. Kiderült, hogy a bedőlt kriptotőzsde, az FTX vezére valójában teljesen más értékrendet képviselt, mint amit hirdetett magáról.

Sokan attól tartanak, hogy az FTX miatt komoly szabályozás jöhet majd a piacon. Erre utalt a Klarna vezérigazgatója, Sebastian Siemiatkowski is. Szerinte félő, hogy a hagyományos bankszektor az FTX csődjét arra használja fel, hogy az egész iparágat újraszabályozza, a fogyasztók kárára.