Warren Buffet, a 92 éves befektetőguru, aki az Apple-t leszámítva ódzkodik a technológiai szektortól, felfedte kártyáit, mire a TSMC árfolyama 7,9 százalékkal erősödött. A cég árfolyama egyébként a globális csipkereslet visszaesése miatt októberben kétéves mélypontjára esett, úgyhogy kapóra jött a bizalomerősítő hír.

A tajvani TSMC 8,81 milliárd dolláros nyereséggel zárta a legutóbbi negyedévét

Fotó: AFP

A vásárlás szeptember 30-a előtt történt, ám a Berkshire Hathaway befektetési portfóliójának összetételéről most adtak tájékoztatást – az akkori állapot szerint. Buffették a TSMC Amerikában jegyzett letéti jegyeiből vásároltak 60,1 milliót, rajtuk kívül a nagytulajdonosok közé tartozik a BlackRock és a Vanguard befektetési társaság, valamint a GIC szingapúri állami vagyonalap.

A TSMC – amely olyan nagyvállalatok csipbeszállítója, mint az Apple, az Nvidia és a Qualcomm – a legutóbbi lezárt negyedévében 80 százalékos profitbővülésről adott számot, az eredménye 8,81 milliárd dollár lett. Ugyanakkor

a csipgyártó vezetése óvatos kilátásokat fogalmazott meg az október közepén publikált gyorsjelentésében.

A Reuters Tom Russót, a Gardner, Russo & Quinn tanácsadó cég szakértőjét idézi, aki szerint a Berkshire-nek az lehet a meggyőződése, hogy a TSMC csipjei nélkülözhetetlenek a világgazdaság számára, és mint ilyen, egyre inkább központi szerepet játszik az emberek életében és a befektetők megítélésében.

Warren Buffett alapelve, hogy olyan társaságokba fektet, amelyeknek méretüknél fogva olyan versenyelőnyük van, ami a nyereségtermelő képességükön is meglátszik. A Coca-Cola, a Kraft Heinz, a Walmart, a Geico biztosító, a Fruit of the Loom divatcég, a Dairy Queen, a nagy amerikai vasúttársaságok (közte a BNSF) mind megtalálhatók a

Berkshire a 306,2 milliárd dolláros portfóliójában, amelynek az ékkövét még mindig az Apple-pakett adja, amelynek az értéke 126,5 milliárd dollár,

és amelyhez a mostani értékvesztése ellenére görcsösen ragaszkodik a Wall Streeten csak Omahai Orákulumként tisztelt Buffett. Ő az Apple-re nem technológiai, hanem fogyasztásicikk-gyártó óriásvállalatként tekint.

Warren Buffett portfólióépítése kötelező tananyag a Wall Streeten

Fotó: Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images

A harmadik negyedévben a Berkshire növelte részesedését a Chevron és az Occidental Petroleum olajvállalatban, a Restoration Hardware (RH) lakberendezési láncban, a Celanese vegyipari vállalatban, a Paramount Global szórakoztatóipari társaságban. Ugyanakkor kiszállt a General Motorsból, az Activision Blizzard videójáték-gyártóból, a Bank of New York Mellonból, a Kroger kereskedelmi láncból és US Bancorpból, továbbá csökkentette részesedését a BYD kínai elektromosautó-gyártóban.

A Berkshire emellett 297 millió dollárért bevásárolta magát a Louisiana-Pacific Corp építőanyag-gyártó vállalatba és 13 millió dolláros részesedést vett a Jefferies Financialben.