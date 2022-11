A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 240,68 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 44 037,15 ponton zárta a mai napot – írja az MTI.

Fotó: Szabó Gábor / BÉT

A részvénypiac forgalma 9,3 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Az OTP és a Richter húzta le a BUX-ot, a két blue chip árfolyama a negatív nemzetközi befektetői hangulattal haladt együtt – mondta Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője a hírügynökségnek. Hozzátette, hogy bár a Mol és a Magyar Telekom erősödött, hazai részvényspecifikus hír nem érkezett.

Az elemző arra is kitért, hogy folyamatosan érkeznek az európai uniós forrásokkal összefüggő információk, ezek azonban egymásnak is ellentmondanak, így a forint árfolyama is ugrált.

A Mol 46 forinttal, 1,77 százalékkal, 2652 forintra erősödött 1,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 1,33 százalékkal, 10 350 forintra csökkent, forgalmuk 6,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,31 százalékkal, 319 forintra nőtt, forgalma 32,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,95 százalékkal, 8060 forintra esett, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3670,77 ponton zárt csütörtökön, ez 4,44 pontos, 0,12 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.