A nagykereskedelmi földgáz ára 10 százalékkal, megawattóránként 125,50 euróra ugrott Nyugat-Európában. Ezzel a heti áremelkedés immár 28 százalékos. Ám az árak még mindig csak a harmadát érik el az augusztus végi historikus csúcsnak.

Az európai gázárak jelentős visszaesése több tényezőnek volt köszönhető az elmúlt hónapokban. Részint az enyhe időjárás csökkentette a keresleti nyomást. Közben a kínálati oldalon a cseppfolyósított földgáz beáramlása lehetővé tette az európai országoknak, hogy feltöltsék a tárolókat. Bár nem szűntek meg a téli gázhiányra és gázáremelkedésre vonatkozó aggodalmak, érezhetően enyhült a feszültség az európai gázpiacon.

Fotó: David Hecker / Getty Images

Júniusban robbanás történt a texasi LNG-terminálon. A Freeport augusztusban közölte, hogy az üzemet novemberben újraindítják. Európa a Freeport leállása ellenére is rekordközeli mennyiségben importál LNG-t – hangsúlyozta Tom Marzec-Manser, az ICIS földgázelemzési vezetője. Hozzátéve: becslése szerint

a kereslet csaknem harmadával csökkent az előző év azonos időszakához képest Európában.

Ennek ellenére egy hidegfront vagy ellátási probléma felbolydíthatja a téli gázpiacot, s ugrásszerű áremelkedést okozhat.

Az EnergyScan elemzői arra figyelmeztetnek, hogy a közelgő téli hideg miatt az árak akár egyéves átlaguk (133 euró per megawattóra) fölé is emelkedhetnek a napokban, a trend tartósan felfelé ível. Az elmúlt hetekben az árak csökkentek az enyhe időjárás, a fűtési szezon kezdetének csúszása és a jelentős LNG-szállítmányok következtében. Ugyanakkor a határidős jegyzések így is ötéves átlaguk négyszeresét teszik ki.

A háború elhúzódása az energiaválság elmélyüléséhez vezet

– hangsúlyozta Ken Griffin, a Citadel alapítója és vezérigazgatója a Bloomberg rendezvényén. Szerinte ha a háborús konfliktus nem enyhül tavaszig, akkor Európának újra kell gondolnia Ukrajna támogatását a saját gazdaságának gondjai miatt. A milliárdos üzletember szerint az ukrajnai háború felfoghatatlan méretű energiaválságot okoz Európában, a következő télre totális energiahiány várható.

Vészjósló nyilatkozata mellett olyan költői kérdéseket is feltett mint hogy: „Mi játszódik majd le a németek fejében, miközben támogatják Ukrajnát, de nekik nem lesz energiájuk, és a gazdaságuk életben tartásának költségei folyamatosan nőnek?” – Griffin pesszimista véleménye megfigyelők szerint egy újabb jel arra, hogy

Európa egyáltalán nincs túl az energiaválságon,

az utóbbi idők nyugodt gázpiaci hangulata az enyhe időjárásnak volt köszönhető.