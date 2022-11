Valóban átgondolta értékesítési módszereit Kínában a Tesla, amely eddig is nevezetes volt arról, hogy amit marketingfronton el lehet intézni a vásárló megnyeréséhez, azt a virtuális térben teszi meg. Azaz az interneten, ahol a legapróbb részletekig megtervezheti a potenciális vásárló, hogy milyen autó volánja mögé szeretne beülni a nem kevés pénzéért.

A Tesla eleinte luxuskörnyezetbe telepítette bemutatótermeit Kínában

Fotó: GettyImages

Elon Musk Tesla alapító-vezérigazgató a kezdetektől fogva bízott az online értékesítés sikerében, pénzkidobásnak ítélve a gyártó és a vevő közé beékelődő kereskedői láncot, amely szerinte sápot húz a közvetítésért. A világ legnagyobb autópiacának számító Kínában megtelepedő, majd a sanghaji Gigafactory révén saját gyártóbázist kiépítő Tesla 2013-ban nyitotta meg első autószalonját Peking központjában, ahol a autók bemutatása mellett tesztvezetésre is elvitték az érdeklődőket.

A Tesla sanghaji Gigafactoryjának éves gyártókapacitása már az egymilliót közelíti

Fotó: DING TING / AFP

Azóta kétszázra bővül a Tesla saját fenntartásában működő kínai hálózat, amelynek csak alig a feléhez csatlakozik szervizszolgáltatás.

A csili-vili bevásárlóközpontokban, felkapott belvárosi helyszíneken ugyanis a magas bérleti díjak miatt luxus lett volna autójavítókat (is) üzemeltetni. Így például a pekingi és a sanghaji központi szalon is nélkülözi a gyorsjavításokat elvégezni képes kezeket. Yale Zhang, a sanghaji Automotive Foresight piackutató cég elemzője szerint rendjén is van,

a bemutatótermek ugyanis viszik, a szervizek viszont hozzák a pénzt. Méghozzá egyre többet,

ahogy a Tesla a Model 3 révén megszerezte a legnagyobb darabszámban eladott elektromos autó címét Kínában. A több eladott autóhoz megbízhatóbb és nagyobb szervizkapacitás kell, ennek megfelelően a Tesla ősszel már toborozni is kezdte a szerelőket, több száz álláshelyet meghirdetve.

A stratégiaváltás felértékeli az elővárosi-külvárosi Tesla-centerek szerepét, ahol a szalon és a szerviz funkció békésen megfér egymás mellett. A Teslát az utóbbi időben már sok kritika érte a javítások elhúzódása miatt.

A direkt értékesítési rendszer mellett tette le a voksát a Tesla riválisként kezelt luxus villanyautó-gyártó, a NIO. Ő azonban csavart egyet a dolgon, s a frekventált helyeken kialakított bemutatótermeihez rögvest egy életérést is csatolt. Az úgynevezett NIO House-okban könyvtár, moziterem, olvasószoba, játszóház, bár és számos, a luxus képzetét a betévedőbe tápláló funkciót hoztak egy tető alá.

A lényeg, hogy a „NIO-feeling” megcsapja és rabul ejtse a vendéget.

Akiből így könnyen vásárló is lesz. A NIO House-okból 67 üzemel Kína szerte, külföldön pedig 17-et hoztak létre, az egyik leglátványosabbat – amit az alábbi videón tekinthet meg – Oslóban.

A hagyományosabb, külvárosi szalonok a NIO Space nevet viselik és van még természetesen a 399 egysége számláló NIO service hálózat is. A gyártó és a vásárló közötti szoros kapcsolatot olyan kiegészítő szolgáltatások alapozzák meg, mint az első tulajdonos számára a jármű élettartamára vonatkozó teljes garancia és a nonstop gyorssegély, amely elektromos furgonokból álló flottájával kiszáll a helyszínre, ha baj van.

Ha a hagyományos, kereskedők közbeiktatásával zajló értékesítési csatornákat választotta volna, legalább 20 százalékkal olcsóbban kellett volna átadnia az autóit – mondta Csin Li-hung, a nagyratörő terveket szövő NIO társalapító-elnök egy korábbi interjújában. A neves kínai elektromosautó-gyártók közül a Li Auto is a direkt értékesítést választotta, míg a BYD és az XPeng Motors saját szalonjai mellett független autókereskedőket is bevon az értékesítési struktúrába.

De visszatérve a Teslához, a cég kilenc év után októbere végén bezárta legelső szalonját,

amely Peking előkelő Csaojang kerületében lévő Beijing Parkview Green luxus bevásárlóközpontban várta a vásárlókat. Kínai médiaértesülések szerint csendben, a bérleti szerződés lejártával távoztak.

Elemzők szimbolikus lépésnek tartják a kivonulást, amit szerintük számos hasonló követ majd. Csak Pekingben 17 olyan élményszalont üzemeltet a Tesla, amelyek után horribilis bérleti díjak kell fizetnie. Muskék rájöttek arra, hogy az október 24-e óta még olcsóbban árusított Tesla Model 3-ast és Y-t szerényebb külsőségek közepette ugyanúgy viszik a kínaiak, mint azelőtt. Ezekből 77 613 darabot vásároltak szeptemberben a helyi fogyasztók.

A Tesla Kínából származó bevétele a harmadik negyedévben 5,13 milliárd dollár volt, ami az amerikai vállalat teljes bevételének 23,9 százalékát teszi ki. Egy évvel korábban 3,11 milliárd dollár volt a kínai bevétel. A Tesla további kínai nyomulására mérget lehet venni, a sanghaji Gigafactory kapacitása ugyanis hamarosan eléri az évi egymillió autót. Csak győzzék eladni.