Ahogy a nap legelején, úgy most is az OTP teljesít a leggyengébben, a bankpapír 1,2 százalékos veszteséget szenvedett el a nap első felében. A Barátság kőolajvezeték leállása miatt adják a befektetők a Mol papírjait is, igaz, az olajrészvényen enyhült a nyomás, és már csupán 0,7 százalékos mínusznál jár.