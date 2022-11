Az Amazon bemutatta a Sparrow nevű robotkarját, amely különböző formájú, anyagú és méretű csomagolatlan tárgyakat képes felvenni és szétválogatni. Az online kiskereskedelmi piacot uraló vállalat robotjai eddig képesek voltak 15 különböző csomagtípus mozgatására, ám a Sparrow közvetlenül a termékeket szortírozza.

Fotó: Joseph Prezioso / AFP

A cég szerint a gép több millió tárgy azonosítására és mozgatására képes.

Az Amazon létesítményeiben a robotok már régóta emelnek raklapokat, rendezgetik a polcokat és szállítják a csomagokat a szállítószalagokon. Az amerikai vállalat raktárrobotjai a már becsomagolt termékek mozgatására összpontosítanak, ám a termékeket a dobozba emberek rakták, mivel az emberi kézügyességet és felismerést a gépek eddig nem tudták helyettesíteni – derül ki az FT cikkéből.

Az Amazon csak az Egyesült Államokban 750 ezer raktári dolgozót foglalkoztat, akik közül többen veszélyben érezhetik a munkájukat.

A Sparrow tesztelés alatt áll, és a vállalat nem közölt arról részleteket, hogy mikor jelenik meg tömegesen a raktárakban, azonban a New York Post információi szerint jövőre várható a felbukkanásuk. Egy név nélkül nyilatkozó alkalmazott úgy véli, hogy a Sparrow miatt elfogja veszíteni az állását, egy korábbi raktári dolgozó szerint az emberek nem versenyezhetnek a robotokkal.

A cég azonban igyekszik mindenkit megnyugtatni, hogy a robotok nem veszik el az emberek munkáját, hanem segítik őket, és kifejezetten az ismétlődő, monoton és unalmas, illetve a megterhelő feladatok kiváltására tervezik őket. Az Amazon közölte, hogy gyakornoki programot indítottak, amelyben a munkavállalóknak megtanítják a gépek karbantartását, a 12 hetes képzés elvégzése után pedig az alkalmazottak jobb fizetésért és jobb körülmények között dolgozhatnak.

Ahogy arról a VG beszámolt, az Amazon teljes felülvizsgálatot rendelt el az ősszel a veszteséges részlegeknél, mivel a technológiai óriásvállalat az utóbbi időben gyengébb teljesítményről számolt be. A cég igyekszik csökkenteni a logisztikai költségeket is, miközben világszerte a munkavállalók kritikáival néz szembe a raktárakban uralkodó körülmények miatt.

A vállalat már évek óta egyre több területen használ gépeket: először 2012-ben vezette be a robotikát a raktáraiba, amikor 775 millió dollárért felvásárolta a Kiva nevű céget, amely polcok mozgatásához fejlesztett robotokat. Jelenleg 520 ezer ilyen egység van használatban az Amazon létesítményeiben. A cég drónokkal is kísérletezik, valamint Robin és Cardinal néven mutatt be gépeket az elmúlt másfél évben.