Vágtával köszönti a telet a forint, a hosszú hétvégét arra használta fel, hogy szépen erősödött az euró és a dollár ellenében, sőt november első napján olyan szinteket dönget, amilyen egész októberben nem volt.

Fotó: Varga József Zoltán / Shutterstock

A hazai piacok ugyan zárva tartanak, a nemzetközi forintkereskedés azonban továbbra is folyik.

Dél körül a hazai fizetőeszköz 407,2 környékén forgott az euró ellenében, miután korábban már a 406,5-es szintet is közelítgette. Pénteken még 413-nál is gyengébb volt, de a télkezdő ünnepek gyors erősödést hoztak. Az utoljára majdnem két hónapja érintett 400-as pszichológiai szint még messze, de több mint egy hónapja nem volt olyan erős a forint, mint most.

A nemzetközi kereskedés sokkal kisebb forgalomban zajlik, mint amikor nyitva vannak a hazai piacok is, és jórészt automaták végzik, ezért gyakran történik, hogy a piacnyitáskor egészen már árfolyamok alakulnak ki.

Ezúttal bízni lehet benne, hogy a forint szerdán is megőrzi frissen nyert erejét, mert a mozgékony közép-európai devizák árfolyam-alakulását erősen befolyásolja az euró-dollár kereszt, és az egységes valuta ezúttal erősödött a zöldhasú ellen, mert a Federal Reserve kedd–szerdai ülését megelőzően erősödtek a hangok, hogy a növekvő amerikai recessziós félelmek a későbbiekben kamatemelései lelassítására késztetik a jegybankot. Pedig a Wall Street fergeteges részvényralival búcsúztatta az októbert.

A forint árfolyama most elsősorban politikai kérdés – nyilatkozta előretekintve lapunknak Al-Hilal István, a Fidelity International közép-európai régiót vezető igazgatója.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője azt mondta el: Heteken belül eldőlhet a forint sorsa, hiszen december lesz a nagy vízválasztó a hazai deviza számára. Az MNB drasztikus szigorral megállította a forint gyengülését, ám kifogyott a puskapor, és félő, hogy a spekulánsok belerángatják a jegybankot egy macska-egér játékba, ha nem lesz megállapodás az Európai Unióval ismét szabadesésbe kezdhet az árfolyam.

Nyomult a zloty is

Bizakodásra adhat okot az is, hogy a forinthoz hasonlóan erősödött az euró ellenében a zloty is, majdnem kéthavi csúcsokra szökve.

Ehhez azonban hozzá kell fűzni azt is, hogy a zloty esetében van egy további hajtóerő is: kedden közölték az októberi lengyel inflációs adatokat, és az éves árindex az előző havi 17,2-ről 17,9 százalékra szökött fel. Ez 26 éves csúcs, és a piaci szereplők minden bizonnyal azt olvassák ki belőle, hogy tovább haladhatnak a lengyel kamatemelések, bár a döntéshozók az utóbbi hetekben már optimistább hangnemet ütöttek meg az inflációval kapcsolatban.