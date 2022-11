Már Tél Tábornok is beleszólhat a forint sorsába, de figyeljük a dollárt

Mélyütést kapott a héten a forint az uniós pénzek visszatartásáról szóló hírek miatt, de a jövő hétre reményt kínál, hogy az óceán mindkét oldalán adat- és nyilatkozatdömping várható, és ha ezekből rosszul jön ki a dollár, a forint esetleg ismét az erősödés irányában próbálkozhat a kitöréssel, miként az elmúlt hetekben többször.

Ehhez azonban az is kellene, hogy egyéb frontokon ne érkezzenek rossz hírek, ami egyáltalán nem garantált.

Mióta a magyar jegybank határozott fellépésének is köszönhetően a forint október közepén visszapattant az euró ellenében 430 felett elért rekordmélypontról, a keresztút környékén ingadozik: többször próbálkozott a kitöréssel a 400-as szinten túlra, de mindig visszaütötték 410 mögé.

A legutóbb a hét közepén német lapok hírei tolták 414 fölé, amelyek arról szóltak, hogy hiába a sok hónapnyi alkudozás a jogállamisági vitában, az Európai Bizottság hatalmas Magyarországnak járó összegeket tart vissza továbbra is, miképp Lengyelország esetében is.

Hetek óta folyik a küzdelem, és egyelőre nem dőlt el, merre tör ki a forint az euróval szemben

A gyengülő irányba sem sikerült a kitörés, és pénteken a forint újra a 410-es vonalat kóstolgatta, sőt át is vitte.

A vásárlókat az bátoríthatja, hogy rossz hetet zár a dollár, és a jövő héten ez folytatódhat, ha a beérkező adatok és nyilatkozatok azt a várakozást erősítik, hogy a Federal Reserve lassít a kamatemelésein, az Európai Központi Bank viszont folytatódó szigort tanúsít. A Fed december 13–14-én, az EKB december 15-én tartja ülését, és mindkét jegybank adatvezérelt döntéseket ígért. A dollár gyengülése erősíteni, erősödése gyengíteni szokta a forintot.

Figyeljük akkor a dollárt

Persze nemcsak a dollárt kell figyelni, a zöldhasú mozgása jelenti a nemzetközi devizapiaci „alapszelet”, és van esély rá, hogy miután a héten letudtuk a Magyar Nemzeti Bank ülését, és az uniós pénzekkel kapcsolatban is kiderült, mi várható, a jövő héten az euró-dollár mozgása lesz a döntő.

Az EKB esetében a piac pont az 50 és 75 bázispont közé lövi be a decemberi kamatemelés várt nagyságát, és a héten bőven kínálkozik alkalom, amikor elmozdulhat valamilyen irányban az inga – és a forintpiacon figyelt euró-dollár kereszt.

Hétfőn az EKB elnöke, Christine Lagarde beszél az Európai Parlamentben, kedden és szerdán pedig megérkeznek az eurózóna novemberi inflációs adatai. Szerdán a Fed elnöke, Jerome Powell szólal meg, pénteken pedig az amerikai jegybank döntéseiben fontos szerepet játszó munakerőpiaci adatokat közlik a tengerentúlon. Még korábban az amerikai fogyasztási keresletről – amely inflációs és foglalkoztatási szempontból is fontos – mondanak el sokat a Cyber Five – a hálaadás-csütörtök és hétfő közti öt nap leárazása – kiskereskedelmi adatai.

Segíthet a forintnak, ha folytatódik az euró magára találása

Európa egyáltalán nem csendes

Ha netán a dollár szépen tovább gyengülne a jövő héten, az sem feltétlenül gyújtja be a forint rakétáit.

Lehet kedvező a nemzetközi devizapiaci alapszél, de az európai klíma meglehetősen kedvezőtlenné vált.

A forint számára az egyik erőteljesen negatív tényező az uniós pénzek visszatartása.

Csütörtökön már kiderült ugyan névtelen forrásokból, hogy Brüsszel – Budapesttel ellentétben – nem tekinti teljesítettnek a visszatartott pénzek átutalása mellé szabott feltételeit, de nem lehet tudni, hogy a piac teljesen beárazta-e ezt a negatív hírt, vagy a forint újabb felpofozása jön, ha hivatalosan is megerősítik. Ebben a tekintetben a CIB elemzői például pesszimisták.

A bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mikor és mennyi EU-forrás érkezhet, a következő hetekben is fennmarad, ami a forintot is nyomás alatt tarthatja

– írták heti kitekintőjükben.

A trónok harca: a tél közeleg

Mindeközben Európa keleti felében folytatódik az orosz–ukrán háború, a nyugatiban pedig élesedik a politikai küzdelem, aminek a része a magyar pénzek körüli huzavona is. December közepén nemcsak a Fed és az EKB vezetői tartanak ülést, hanem az Európai Unió állam- és kormányfői is.

A csúcs előtt hatalmas birkózás folyik az Európai Bizottság javaslatai körül az energiaválság kezeléséről és az Oroszországra kirótt gazdasági szankciókról. Mindezek húsba vágóan érinthetik az orosz vezetékes földgázra és kőolajra erősen rászoruló Magyarország ellátásbiztonságát, gazdaságát, külső fizetési mérlegét – és a forintot is.

Ráadásul megjelenik egy olyan körülmény is, amely minden évben beköszönt, a háborús Európát sújtó energiakrízis közepette azonban most először: a Mikulást is megelőzve bekopogtat Tél Tábornok, és muszáj beengedni. Az időjárás-előrejelzések szerint már a hét végén megérkeznek az első éjszakai mínusz fokok, és a következő hetekben is velünk maradnak.

Ebben a helyzetben – hiszen az energiaszámla erősen függ a hőmérséklettől – előfordulhat, hogy ha az irodába vezető út közben meggémberedik a devizakereskedők ujja, a számítógép elé telepedve a forinteladási gombot nyomják meg vele.