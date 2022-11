Az FTX Group új vezetősége ma részt vett a delaware-i csődbíróság első napi meghallgatásán. A csődbejelentésből kiderült, hogy az FTX és számos leányvállalatának együttes készpénzállománya 1,24 milliárd dollár, ami több, mint amennyit az adósok néhány nappal ezelőtt azonosítottak.

Fotó: Shutterstock

Közben a Reuters arról ír, hogy az elmúlt két évben az FTX vezére, Sam Bankman-Fried, a szülei és a bukott kriptotőzsde vezetői legalább 19 ingatlant vásároltak a Bahamákon közel 121 millió dollár értékben. Az FTX vásárlásainak többsége tengerparti luxusház volt, köztük hét társasházi lakás az Albany nevű drága üdülőközösségben.

Az okiratok szerint az ingatlanokat az FTX ezzel foglalkozó egysége vásárolta, és a vállalat kulcspozícióban lévő munkatársainak lakóhelyéül szánták, illetve a cég központja és egy irodája is a karibi országban kapott helyet. Az egyik tengerparti hozzáféréssel rendelkező ház dokumentumaiban Bankman-Fried szülei, Joseph Bankman és Barbara Fried szerepelnek aláíróként, egy júniusi keltezésű dokumentum szerint az ingatlant nyaralóként használják.

Bár ismert, hogy az FTX és alkalmazottai ingatlanokat vettek a Bahamákon, most derült ki, hogy mekkora volt a vásárlási hullám, és hogy milyen célra szánták az ingatlanok egy részét.

Az FTX másfél hete kért csődvédelmet az Egyesült Államokban, és valószínűleg nem az első kriptotőzsde, amelyik összeomlik, de a bukása különösen fájdalmas lesz. A világ egyik legnagyobb tőzsdéje volt, Sam Bankman-Friedet pedig gyakran tekintették stabilizálóerőnek az ingadozó területen, aki mentőövet dobott a többi rászoruló vállalatnak.

A színfalak mögött azonban az FTX lazán játszott az ügyfelek pénzével, és több milliárd dollárnyi ügyfélvagyont adott kölcsön, hogy finanszírozza testvércége, az Alameda Research kockázatos fogadásait. Az FTX-re támaszkodó kriptovállatok miatt az iparban végbemenő pusztítás széles körben érezhető lesz. A BlockFi például szüneteltette a kivonásokat, és egy esetleges csődre készülnek.

Erdetileg úgy tűnt, hogy a rivális Binance – amelyet az amerikai hatóságok vizsgálnak pénzmosás és az iráni szankciók megsértése miatt – megmenti a bajba jutott kriptőzsdét, ám az FTX átvizsgálása után a Binance elállt az üzlettől. Eközben az amerikai bírósági beadványokból kiderült, hogy a befektetők beperelték az FTX vezetőjét, Sam Bankman-Friedet.

A legfrissebb hírek szerint ugyanis a bukott kriptovállalat több mint 3,1 milliárd dollárral tartozik csak az 50 legnagyobb befektetőjének. Mivel több mint egymillió ügyfél szeretné visszaszerezni a pénzét, a kár végső összege ennél jóval nagyobb lehet. A The Wall Street Journalnek nyilatkozó források változatos összeget fektettek be: van, aki 2700 dollárt, más 4 ezret, de akad olyan is, aki többévnyi megtakarítását, 16 ezer dollárt szeretne visszaszerezni a cégtől.