Változatlanul vételre ajánlja a Waberer's részvényeit a Concorde Értékpapír Zrt., amely hétfőn kiadott elemzésében megerősítette a fuvarozó vállalat 3990 forintos célárfolyamát is.

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / AFP

A régi-új várakozás alapján 75 százalékkal lehet alulértékelt a papír.

A társaság a tegnapi piaczárás után 18 százalékos bevételbővülésről számolt be a harmadik negyedévre vonatkozóan, és megemelte 2022-es eredménycéljait is. Befektetői szempontból talán ennél is fontosabb, hogy a vezetőség osztalékfizetésre fog javaslatot tenni a közgyűlésnek, amennyiben az üzleti környezetben nem következik be nagyobb romlás a következő hónapokban. A Waberer’s így története során első alkalommal osztalékot fizethet jövőre.

A Concorde értékelése szerint a kifizetésről szóló bejelentés időzítése meglehetősen érdekes, ugyanis a társaság részvényeire jelenleg nyilvános vételi ajánlat van érvényben. A tervezett osztalékfizetésről szóló bejelentés így befolyásolhatja a részvényesek döntését, hogy elfogadják-e a a High Yield Zrt. és az MHB Optimum Zrt. darabonként 2336 forintos felvásárlási ajánlatát, amire november 18-ig van lehetőségük a részvényeseknek. A menedzsment egyébként nem javasolja a befektetőknek az ajánlat elfogadását.

A brókercég egyébként pozitívumként értékeli az osztalékfizetési szándékot, emellett a társaság eredménytermelését is fenntarthatónak véli a volatilis makrogazdasági környezet ellenére.

Utóbbi azonban kockázatokat is jelent, a forint leértékelődése például negatívan érinti a Waberer’s pénzügyi eredményét, miközben a gazdasági visszaesés mértéke is nehezen előrejelezhető még.

A Waberer's kurzusa 0,9 százalékkal került feljebb a keddi kereskedés első órájában, az év eleje óta viszont még így is 2,5 százalékkal ereszkedett a részvényárfolyam.