Szerda délelőtt is a geopolitikai feszültségek állnak a befektetők fókuszában, miután tegnap rakéta csapódott Lengyelország területére.

A lehetséges háborús eszkaláció körüli bizonytalanság ugyanakkor eltérően csapódott le a nyugat-európai börzéken és a hazai tőzsdén. Míg a vezető nyugati részvényindexek vegyes és csak kisebb mértékű elmozdulást mutatnak, a magyar tőzsde egyértelműen eladói nyomás alá került.

Fotó: Eugene Mymrin / Getty Images

Európa még kivár, a magyar piacot adják a befektetők

A meghatározó európai indexek közül egyedül a londoni FTSE 100 tud minimális emelkedést felmutatni, a frankfurti DAX viszont már félszázalékos veszteséget szenvedett el. Hasonló mértékű esést mutat a madridi börze is, a párizsi CAC 40 stagnál.

A BUX ugyan fél tizenegyig némileg korrigált a reggeli nagy esést követően, ám az első számú magyar részvénykosár továbbra is 0,8 százalékos mínusznál, pár ponttal a 44 ezer pontos szint alatt jár. Az OTP-n is enyhült valamelyest a nyomás, a bankpapír a közel 4 százalékos zuhanás után már csak 1 százalékkal ereszkedik.

A leggyengébb blue chip jelenleg a Mol, melynek kurzusa másfél százalékos mínusznál jár. A Richter jegyzése 0,2 százalékkal csökkent, a Magyar Telekom papírjai viszont 1,7 százalékkal emelkedtek.

A forint piacán nincs nyoma a tegnap esti ijedtségnek, az euróhoz képest 1,1 százalékot javított a hazai fizetőeszköz. Az európai közös pénzt négy és fél egységgel lejjebb, 406,3 forinton jegyzik. A dollárral szemben ennél is jelentősebb, 1,6 százalékos erősödést mutat a forint, a zöldhasú jegyzése ezzel már 390 forint környékén jár.

Az olajárak enyhe emelkedést mutatnak szerda délelőtt, az amerikai kontinensen irányadó WTI hordónkénti ára 87 dolláron, az északi-tengeri Brent kurzusa 94 dollár fölött jár.

Érkeznek az első értékelések

Szerda délelőtt egyébként több, a tegnap esti aggasztó híreket inkább kedvező irányban árnyaló hír is érkezett. A lengyel külügyminisztérium is közölte az első vizsgálatok eredményét, mely szerint a két halálos áldozatot követelő becsapódást egy ukrán légvédelmi rakéta okozhatta, amit egy orosz rakétára lőtt ki az ukrán hadsereg. Joe Biden amerikai elnök is azt közölte, hogy a röppálya alapján valószínűtlen, hogy Oroszország területéről lőtték ki a rakétát. Erdogan török elnök szerint pedig technikai malőr történhetett, és Moszkvának nincs köze a lengyel rakétabecsapódáshoz.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint rövid időn belül újraindulhat a szállítás a Barátság olajvezetéken Magyarország felé. Hazánk nem mellesleg több hónapnyi készlettel rendelkezik, ezért nincs veszélyben az ország energiaellátása. A közvéleményt a Mol is igyekezett megnyugtatni, és már kedd este közölte, hogy biztosítani tudja a folyamatos energiaellátást.

Az Erste kommentárja szerint a leállás negatív hatású a Molra nézve, mivel a cégcsoportnak jókora előny az olcsó orosz kőolaj vásárlása.

Az olajvállalatoknak általában egyhavi készletük van kőolajból a finomítók területén, míg az egyes országok 90 napnyi fogyasztásnak megfelelő nyersolajtartalékkal rendelkeznek. Ezen túlmenően a társaság az Adria-rendszerről is tud behozni alapanyagot Horvátországon keresztül, ez azonban nem biztosítja a két belső finomító (a százhalombattai és a pozsonyi) teljes ellátását.