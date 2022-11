A várakozásoknak megfelelően a szerda délelőtti kereskedésben 10 ezer forint fölé került az OTP-részvények árfolyama. Az elmúlt hónapban a bankpapír több mint 22 százalékkal erősödött. Az emelkedés ma folytatódik, a magas inflációs adat sem tartja vissza az árfolyamot.

Fotó: Jaap Arriens

Az optimista hangulatot az is támogatja, hogy az elemzők rekordmagas negyedéves profitszámokat várnak az OTP-től, a gyorsjelentés csütörtökre virradóra érkezik. Most a kétszáz napos mozgóátlag a következő meghatározó akadály 10 401 forintnál. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy bármilyen jó számokat tartalmaz is a harmadik negyedéves jelentés, egy ekkora árfolyamrali után valószínű, hogy profitot realizálnak a befektetők, erre több alkalommal is volt példa az OTP-részvény piacán.