Két évvel ezelőtt döntött úgy az INA és a horvát földgáz-értékesítő vállalat, a PPD, hogy megválik közös vállalatától, a Terra Mineralna Gnojivától (TMG). A PPD 50,1 százalékkal rendelkezik a Petrokemijában, a kutenyai (Kutina) műtrágyagyár üzemeltetőjében, amely iránt akkor több érdeklődő is akadt, de végül a török vegyipari óriás, a Yildirim szándékai bizonyultak a legkomolyabbnak.

Fotó: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Az adásvételt egy hosszú átvizsgálási folyamat előzte meg, amelynek kezdetén még egészen más viszonyok uralkodtak a műtrágyapiacon. Az Ukrajnában dúló háború és a rohamosan emelkedő gázárak hatására ugyanis a közép-horvátországi gyár a tavasszal kénytelen volt leállítani a termelést, hiszen

az üzem egymagában a horvát gázfogyasztás csaknem felét használja fel.

Emiatt március végén az igazgatótanács úgy döntött, hogy a céget a tőzsdéről is kivezeti. Ez azért is különösen nagy horderejű döntés volt, mert a Petrokemija egyike annak a 24 cégnek, amelyeknek az árfolyama alapján számítják ki a CROBEX-et, vagyis a Zágrábi tőzsde indexét.

Ez sem tántorította el a török vevőt, aki nagy lehetőséget látott a Balkán-szerte jelentős piaci részesedéssel rendelkező és 80 százalékban exportra termelő vállalatban. A Petrokemija vonzerejét ráadásul az is növeli, hogy a kutenyai műtrágyagyár mellett rendelkezik egy adriai teherkikötővel is a közép-dalmáciai Sibenikben. Ez azért is fontos, mert a világ 54 államában jelen lévő török konszern régóta vágyakozik egy uniós kikötőre. Ez a vágy hamarosan beteljesülhet, hiszen az INA (amely olajvállalatban a Mol 49 százalékos részesedéssel rendelkezik) és PPD közleménye szerint sikerült megkötni az üzletet.

A tulajdonjogcsere viszont még nem történt meg, azt ugyanis több hatóságnak is jóvá kell még hagynia, a folyamat pedig akár fél évig is eltarthat. A vételárról egyelőre egyik fél sem közölt adatokat, de

a Poslovni Dnevnik című lap úgy tudja, hogy az akvizíció értéke 55 millió euró, vagyis több mint 220 milliárd forint.

Többre vágynak a törökök

A másfél ezer alkalmazottat foglalkoztató, évi mintegy 1,35 millió tonna nitrogénalapú termésfokozót előállító gyár többségi tulajdonrészét megszerezték már a törökök, akik élénk érdeklődést mutatnak a többi részvény iránt is. Ehhez első körben a horvát kormánnyal kell tárgyalniuk, a Petrokemija második legnagyobb részvényese ugyanis a horvát állami vagyonkezelő vállalat, a CERP.

A szóban forgó, a részvények 17,9 százalékát kitevő csomagot az állam már többször is megpróbálta eladni, ám végül minden kísérlet kudarccal végződött. Jelentős, 12,73 százalékos részesedéssel rendelkezik az egyetlen horvát műtrágyagyárban még a Horvát Postabank, 6,09 százalékkal az Adria kőolajvezetéket kezelő vállalat, a Janaf, 5,45 százalékkal az Intesa Sanpaolo horvát fiókvállalata, a Privredna Banka, a maradék tulajdonjog pedig kisrészvényeseké.

Mindenképp fejleszteni kell

A vételár kifizetése után a kutenyai gyár új tulajdonosára további kiadások is várnak. A gyártósorok ugyanis rendkívül elavultak, és jelentős korszerűsítésre szorulnak ahhoz, hogy hosszú távon tartani tudják a szigorodó környezetvédelmi követelményeket. Jó hír viszont, hogy Brüsszel a hírek szerint várhatóan jelentős támogatást nyújt a háború miatt padlóra került uniós műtrágyaipar megsegítésére, ebből pedig minden bizonnyal Horvátország sem fog kimaradni.