Nem várt fordulatok sokasága borzolgatja a kriptohívők idegeit. A kedvezőtlen hírek egy hosszan tartó medvepiaci trendben jöttek, felerősítve a hisztérikus hangulatot. Többször megírtuk, hogy az idei nem lesz a „bitcoin éve”, már ami az árfolyam alakulását illeti. Míg 2021 novemberében 69 ezer dolláros rekordárfolyamon jegyezték a legnagyobb forgalmú digitális eszközt,

tavaszra 20 ezer dollár köré gyengült a bitcoin kurzusa.

Érdemi vételi erő azóta sem érkezett a piacra, a digitális eszközök árát az sem emelte meg tartósan, hogy szeptemberben megjelent az ethereum 2.0. A kriptokörökben évek óta várt, „Merge”-nek nevezett esemény lényege, hogy a kettes számú kriptodeviza működési platformja megújult, ennek köszönhetően jóval kevesebb energiát fogyaszt, és a felhasználási lehetőségei is kiszélesedtek.

Fotó: GettyImages

Viszonylag kevés konkrétumot tudni róla, de a levegőben mégis ott van a kriptopiac szabályozásának jegybanki szándéka, továbbá a kriptodevizák mintájára esetlegesen piacra kerülő digitális jegybankpénzekről (CBDC) is egyre gyakrabban lehet hallani. Ezek pedig mind-mind a kriptodevizák eddigieknél szélesebb körű elfogadottságát segíthetnék elő, és ugyan elüldöznének néhány kriptoanarchistát szeretett „vadászterületéről”, de sokkal több befektetőt vonzanának a digitális piacra, felhajtva az eszközök árfolyamát.

A befektetők tömeges beáramlása és az árfolyam-emelkedés azonban egyelőre várat magára – ezt bizonyítja a bitcoin kurzusának hónapok óta tartó vergődése

a 20 ezer dolláros szint környékén.

A felhőkből vihar jött

Ebben a borús hangulatban újabb pofont kapott a kriptopiac és a kriptoközösség egésze. Kiderült ugyanis, hogy

az egy éve tartó lejtmenetet immár nemcsak a kriptopiaci befektetők pénztárcája sínyli meg, hanem a legnagyobb szereplők egy része is pengeélen táncol. A 30 éves kriptoguru, Sam Bankman-Fried által tulajdonolt FTX nevű kriptotőzsde ugyanis bedőlt,

riválisától, a Binance-től kap „segítséget”. Az ügynek fontos előzménye, hogy az FTX vezetése még hónapokkal ezelőtt is terjeszkedést tervezett, felvásárlások is szóba kerültek, és Bankman-Fried a metaverzumba is be akart szállni.

Fotó: AFP

A mostani árfolyamlavinát a Binance vezérigazgatója, Changpeng „CZ” Zhao bejelentése – amely szerint átveszik az FTX oldalt – indította el. Annak sem volt jó üzenete, hogy erről sok Binance-tulajdonos mindössze Zhao tweetjéből értesült. A bizonytalanságot az is növelte, hogy kereskedők szerint a szándéknyilatkozat nem kötelező érvényű, ugyanis hozzájárul a piac központosításához.

A reakció erejét nyilván növeli, hogy maga Sam Bankman-Fried is félrevezette a piaci szereplőket, amikor az összeomlás előtt egy nappal arról tweetelt, hogy az FTX eszközei „rendben vannak”.

Megfigyelők szerint annak ellenére, hogy a kriptopiaci lejtmenet már szedett áldozatokat (tavasszal például a Celsius nevű hitelező dőlt be), a piaci szereplőkben most tudatosul, hogy a legnagyobb kriptoguruk is „bedobhatják a törülközőt”, azaz nekik sem végtelenek a tartalékaik.

Teong Hng, a Satori Research kriptobefektetési cég vezérigazgatója a Bloombergnek azt mondta:

Habár a helyzet ingatag, biztos vagyok abban, hogy a két meghatározó szereplő a megfelelő irányba fog lépni, és a befektetők, illetve a kriptopiac egészének védelmében jár el.

Vidákovics Attila, a Mosaic Alpha kriptokereskedési platform alapítója a VG-nek azt mondta, a kriptopiaci cégek háborújának lehetünk tanúi, ugyanakkor a reakció túlzott, ugyanis a Binance tulajdonosának gondosan, előre felépített stratégiája volt egyik riválisának lenullázására. Felvásárolta az érintett tőzsde tokenjét, majd a megfelelő pillanatban ráöntötte a piacra az eszközöket. Ez az FTX-tokenek zuhanását okozta, a mélyponton pedig „baráti jobbot” nyújtott a kisemmizett cégnek. Látni kell, hogy

a hagyományos piacokkal ellentétben a kriptopiac szabályozatlansága miatt az ehhez hasonló manipuláció nem jogellenes – hangsúlyozta Vidákovics.

A bitcoin szerda reggel 17 400 dolláron is járt, ennél olcsóbb utoljára 2020 őszén volt.

Az ethereumot 1160 dollár körül is jegyezték szerdán reggel, az idei évet még 3800 dollár körül indította. Az altcoinok közül a solanát érdemes kiemelni, ugyanis a kriptodevizát 19 dollár alatt is kereskedték, míg augusztusban 46 dollárt is ért.