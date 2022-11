Csaknem ötödével szakadt be szerdán a De La Rue részvényárfolyama, miután a világ legnagyobb bankjegygyártó vállalata az idén harmadszorra is profitfigyelmeztetést adott ki a jelentősen visszaeső első félévi teljesítménye miatt, és a költségcsökkentés jegyében elbocsátásokat is kilátásba helyezett.

Fotó: Getty Images

Clive Vacher, a brit társaság vezérigazgatója elmondta, a vállalat újabb 12 millió fonttal szeretné lefaragni a kiadásait, az átalakítások pedig a dolgozói állományt is érintik. Azt ugyanakkor nem tudta megmondani, hogy hozzávetőleg hány pozíció szűnhet meg a globális operáció egészét érintő nadrágszíjhúzás során.

A Bank of England mellett a világ több központi bankjának nyomtató vállalat 15,9 millió font veszteséget termelt a szeptember 24-én lezárt fél évben, holott tavaly még közel 11 milliós nyereséget ért el ugyanebben az időszakban.

Az egyedi tételektől szűrt működési eredmény csaknem felére, 9,3 millió fontra zuhant vissza, miközben a bevétel nyolc százalékkal, 164,3 millióra csökkent.

A világszerte forgalomban lévő bankjegyek mintegy harmada mögött álló vállalat a növekvő költségek mellett visszaeső kereslettel szembesült. A nagy állami megrendelők ugyanis a pandémia során felhalmozott bankjegykészleteiket használták fel az időszak során, miközben a kibontakozó megélhetési válság miatt az államháztartásokra is egyre nagyobb nyomás nehezedik.

A világszerte emelkedő infláció azonban a vállalat segítségére siethet, a meredek áremelkedés miatt ugyanis egyre több bankjegyre lehet szükség, ami a vezérigazgató szerint fordulatot hozhat a valutaüzletágban.

Biztató jeleit látjuk annak, hogy az infláció egyes országokban növeli a bankjegyek iránti keresletet. Azonban még túl korai megítélni, hogy ez egy tendencia kezdete-e, ezért rövid távon óvatosan tervezünk

– mondta a cégvezető.

A vezetőség szerint a tisztított üzleti eredmény 30–33 millió font közé futhat be a március végén záruló üzleti évben, így az jócskán elmaradhat a vállalat megbízásából készített elemzői konszenzusban szereplő 36 milliós becsléstől és a tavalyi, 36,4 milliós eredménytől is.