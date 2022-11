Útjára indították az első Amerikába tartó vietnámi autószállítmányt, a 999 darabból álló rakomány Kaliforniában ér partot, s a megrendelők már karácsonykor próbálgathatják, mit is tudnak valójában a villámgyorsan fejlődő vietnámi járműipar legújabb modelljei. A 999-es darabszám egyébként szándékos, az ázsiai országban ugyanis szerencsét hozó kabalaként tisztelik a mágikus kilencesek sorozatát. Egyébiránt a Panamában bejegyzett szállítóhajóra kétezer autó fért volna fel…

Az első VinFast-szállítmányt pénteken indították útjára.

Fotó: Getty Images

Hogy valóban szerencsés lesz-e a fogadtatás, az nem kérdéses, a Vietnám legnagyobb ipari konglomerátumává fejlődött Vingroup csoport leánycégénél, a VinFastnál hamar megtanultak minőségi autókat gyártani. Amolyan Tesla-killereket, amelyekkel még Elon Musknak is számolnia kell. Persze a VinFast marketingesei alaposan feltérképezték a terepet az amerikai partraszállás előtt, tisztán elektromos hajtású járműveikkel rendszeresen megjelentek az autókiállításokon, és tesztelték is őket a nagyvárosi forgalomban.

A VinFast első szállítmányából több száz az Autonomy nevű, havi előfizetéses rendszerben elektromos járműveket kínáló vállalathoz kerül. Az Amerikában egyre népszerűbb szolgáltatás nem klasszikus bérleti konstrukciót takar, az autót az ügyfél minimum három hónapra kérheti, addig marad nála, ameddig csak akarja, de nem lesz a tulajdona.

Az Autonomy honlapján egyelőre zsákbamacskaként jelennek meg az új flottatagok.

Ha megunja, leadja és kérhet egy másikat. Nincs elköteleződés, hitel, javítási költségek, van viszont rugalmasság,

amit tízféle előfizetési csomagban kínál az elektromos autózás élményével együtt az Autonomy, amelynek flottájában valamennyi, az Egyesült Államokban forgalmazott elektromos autó megtalálható. Az Autonomy egyébként jelenleg a VinFast legnagyobb flottamegrendelője, 2500 jármű leszállítására szerződtek az amerikai céggel.

A kisebbik elektromos városi terepjáró modell, a VF8 alapára 40,7 ezer dollár, nagytestvére, a VF9-es 55,5 ezer dollárba kerül. Mindkettő egy feltöltéssel 469 kilométerre tud elmenni. Az akkumulátorokért havi bérleti díjat számít fel a vietnámi cég.

Le Thi Thu Thuy, a VinFast vezérigazgatója szerint a VF8 és a VF9 elektromos városi terepjáró második szállítmányát januárban küldik Kaliforniába.

Hamarosan azonban exportra sem lesz szükség, a vietnámi cég ugyanis saját gyár építésébe kezd Észak-Karolina államban.

A beruházás egyelőre a helyhatósági engedélyek beszerzésénél tart.

Szükség is lesz a helyi gyártásra a versenyképesség fenntartása miatt, hiszen a jövő évtől már csak az Egyesült Államokban gyártott elektromos autók után adja a Biden-kormányzat a 7500 dolláros adókedvezményt. Ennek megfelelően hatalmas járműipari beruházások indultak, a piaci szereplők sorra jelentik be gyárépítési terveiket. A VinFast is belehúzott, már 2024-től gyártani akarják villanyautóikat a helyi piacra.

A VinFast VF8-as e-SUV induló ára átszámítva 16 millió forint.

Fotó: Getty Images

A projekt azonban már most több hónapos késésben van, ahogy a hazai termelésben is voltak fennakadások. Ennek következményeként

nem is tudják az eredetileg decemberre tervezett, ötezer darabos kontingenst átküldeni az óceánon;

az Egyesült Államokon kívül Kanadába és Európába is csúsznak a szállítások. A VinFast gyára egyébként a Vörös-folyó torkolatánál fekvő Haiphong kikötővárosában van, ami logisztikai szempontból is könnyebbség.

Thuy szerint mindenben megfelelnek az amerikai követelményeknek, és akkumulátorellátásuk is biztosítva lesz addigra. Ismeretes, hogy az adókedvezmény igénybevételéhez az is szükséges, hogy az autógyártó az akkumulátorokhoz felhasznált nyersanyagok legalább felét vagy Észak-Amerikában, vagy az Egyesült Államok valamelyik szövetségesétől szerezze be. Ez a feltétel 2024-től hatályos, míg a részarányt 2026 végére már 80 százalékra kell emelni. Mindez egyértelműen a külföldi beszállítóktól való függés minimalizálását célozza, s a kínaiakat hozza versenyhátrányba.

A VinFast világszerte összesen 65 ezer megrendeléssel rendelkezik, és 2026-ig évente 750 ezer elektromos járművet szeretne értékesíteni. Az első amerikai szállítmány elindítását 5,4 százalékos erősödéssel ünnepelte meg a VinGroup részvényárfolyama Ho Si Minh-város tőzsdéjén.

A VinGroup amerikai terjeszkedésének finanszírozásához

négymilliárd dollárnyi friss tőkét vonna be, méghozzá a New York-i tőzsdék egyikéről.

A cég tavasszal jelezte ebbéli szándékát, az IPO-ra jövő januárban kerülhet sor. A VinGroup Vietnám első dollármilliárdosa, Pham Nhat Vuong érdekeltségébe tartozik, a VinFast 2019 óta gyárt autókat, és fejlesztőbázissal rendelkezik a Kaliforniában.