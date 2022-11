Matthew Connolly, a német központú pénzintézet New York-i kereskedési részlegének volt igazgatója pert indított a Deutsche Bank (DB) ellen, követelése 150 millió dollár, és az évekkel ezelőtt nagy visszhangot kiváltó Libor-manipulációs botrányhoz kapcsolódik. Csütörtökön nyújtotta be keresetét a Manhattani bíróságra (ugyanott, ahol korábban őt is perbe fogták), állítása szerint a Deutsche csúcsvezetői a korábbi büntetőeljárás során egyszemélyes felelősnek, bűnbaknak beállítva tanúskodtak ellene, tálcán felkínálva Connollyt az ügyészeknek.

A Libor-botrány főkolomposának tartott Deutsche Bank 2,5 milliárd dolláros bírsággal bűnhődött.

Fotó: Boris Roessler / dpa / AFP

A volt beosztott állítja, a bank hamis állításokkal tévesztette meg a bíróságot annak érdekében, hogy csökkentse saját büntetőjogi felelősségét, és mentse felső vezetői irháját.

A Libor-botrány a lehető legrosszabbkor robbant ki, a 2008-as pénzügyi válság után amúgy is megtépázott hírnevű befektetési bankok a hátuk közepére sem kívánták a négy-öt évvel később kipattant újabb ügyet, amely ismét rendszerszintű problémákra világított rá.

A Deutschénél Connolly és igazgatótársa, Gavin Black – ők feleltek a pénzpiaci és származtatott ügyletekért – került gyanú alá, amely szerint, összejátszva más piaci szereplőkkel, nem a valós bankközikamatláb-adatokat küldtek be a napi Libor megállapításáért felelős brit bankszövetségnek. Ezzel a feltételezések szerint éveken keresztül tudták sikeresen befolyásolni a napi bankközi kamatláb szintjét.

Connollyt két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, kapott mellé százezer dollár pénzbírságot is, kollégájára három évet és 300 ezer dolláros bírságot szabtak ki. Fellebbezésük után, idén januárban egy amerikai szövetségi bíróság azonban hatályon kívül helyezte a korábbi ítéletet.

Connolly most azzal védekezik, hogy a Deutsche Bank felső vezetői iparági gyakorlatra hivatkozva kifejezetten bátorították, majd amikor szorult a hurok, egyszerűen a volt igazgató nyakába varrták az egész sztorit. A 150 millió dollár szerinte kárpótolná az őt és családját ért sérelmekért, továbbá jó hírnevének megsértéséért.

Matthew Connolly war im Skandal um die Libor-Manipulationen für schuldig gesprochen worden, ein Berufungsgericht sprach ihn frei. Nun verklagt der amerikanische Händler seine frühere Arbeitgeberin, die Deutsche Bank, auf Schadenersatz. https://t.co/JfbKZY5I5C — FAZ Finanzen (@FAZ_Finance) November 18, 2022

Akárhogy is alakul Connolly visszavágása, a történetben ez csupán mellékszál, fontosabb, hogy a DB nevével összefont ügy miatt a brit pénzügyi felügyelet végül megszüntette a Libor intézményét. A rendszer gyenge pontja az volt, s a manipulációra is ez adott lehetőséget, hogy a pénzintézeteknek becsült adatokat kellett beküldeniük a felügyeletnek arról, hogy aznap milyen kamat mellett tudnának forrást találni a piacon. Ha azonban a bankrendszer szereplői összehangoltan járnak el, a kamatláb könnyedén manipulálhatóvá vált. Az érintett bankokat súlyos bírsággal sújtották, a főkolomposnak tartott Deutsche 2,5 milliárd dollárral bűnhődött.

A Deutsche nem válaszolt a kártérítési perrel kapcsolatban a Financial Times kérdéseire.