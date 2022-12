Noha az inflációs adatok a kamatemelési ciklus lezárásának bejelentése óta már kisebb hatással bírnak a monetáris politikára, jelentőségüket mégsem szabad alábecsülni. Azzal számolunk, hogy a gazdasági lassulás ellenére is az infláció viszonylag magas szinten ragadhat (2023-ban az éves átlag 15,8 százalék körül alakulhat), ráadásul felfelé mutató kockázatokkal (lásd ársapkák eltörlése). Ez a forint árfolyamára is hatással lehet, ezért továbbra is fokozott óvatosság és éberség indokolt a hazai jegybank részéről.