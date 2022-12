A magyarok többsége számos módon igyekszik spórolni, főleg az élelmiszerek területén, ugyanakkor fontosnak tartja a hosszú távú tervezést – derül ki az NN Biztosító legfrissebb felméréséből, amelyben ezren vettek részt. A kutatást a vállalat megbízásából a Micra Market Research végezte november második felében.

Fotó: Bec Parsons / Getty Images

A megkérdezettek többsége a válság hatására elsősorban az étkezésen próbál spórolni: 65 százalék olcsóbb élelmiszert vásárol, 55 százalék egyszerűbb és olcsóbb ételeket készít. Sokan (42 százalék) inkább otthon főznek az étterem vagy a házhoz rendelés helyett, ez főleg a 30–39 éves korosztály tagjaira jellemző. A fűtéssel és a villanyárammal a megkérdezettek 46-46 százaléka takarékoskodik, míg 42 százalék kevesebbet költ kultúrára.

Az elektronikai eszközeit 40 százalék nem cseréli le, illetve ritkán vált újra. Az összes megkérdezett 17 százaléka cserélte az autót tömegközlekedésre, a fiatalok átlag feletti arányban.

A többség az idei karácsonyi ajándékra a tavalyinál kevesebbet tervez költeni (32 százalék sokkal, 22 valamivel kevesebbet), 35 százalék pedig ugyanannyit, mint az előző évben. Csupán 12 százalék gondolkodik nagyobb összegben. A válaszadók átlagosan közel 30 ezer forintot szánnak karácsonyi ajándékokra.

A negatív kilátások ellenére – vagy épp a gazdasági környezet változása miatt – a hosszú távú tervezést szinte mindenki fontosnak tartja (95 százalék), még a magas inflációval terhelt helyzetben is. A válaszadók 35 százaléka kevesebbet, 20 százalék pedig egyáltalán nem fog tudni megtakarítani a közeljövőben, míg 15 százalék a meglévő tartalékát kénytelen használni.

A megkérdezettek 64 százaléka továbbra is számol rendszeres megtakarítással, amihez elsősorban likvid formát (készpénz, folyószámla) választanak.

Sokan, minden tizedik megkérdezett gondolkodik életbiztosítás kötésében is. A kutatásból az is kiderül, hogy inkább a magasabb végzettségűekre jellemző a hosszú távú tervezés. Változatosak a vélemények arról is, mi a legmegfelelőbb öngondoskodási forma. Minden negyedik válaszadó biztonságosabb, de alacsony hozamú konstrukciót választana, minden ötödik pedig euróban takarítana meg, vagy ingatlanba fektetne. A megkérdezettek 17 százaléka maradna a likvid megoldásoknál, a fiataloknál ez az arány 28 százalék.