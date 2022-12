Változatlanul negatív a trend a Tesla-részvények árfolyamában: újabb – éves – mélypontot ütött meg kedden a kurzus, a 109 dolláros záróár pedig az utoljára 2020 szeptemberében látott árszinteket hozta vissza.

Átlagosan 50 napig tart vevőt találni egy használt Teslára az Egyesült Államokban.

Fotó: Getty Images

A hosszú távú befektetőknek az idei év egészen drámai leolvadást hozott, az év elejéhez képest a Tesla-papírok 72 százalékkal érnek kevesebbet, ez így már csúnyábban fest, mint a bitcoin idei 68 százalékos lejtmenete.

Ugyanakkor a Tesla-részvények még most sem tekinthetők olcsónak, az aktuális piaci kapitalizáció a 2023-ra várt profit húszszorosa, míg például a Toyota részvények 8 alatti előremutató P/E-vel forognak.

A Tesla még így is közel kétszeresét éri a japán riválisának, bár már csak a 20. legtöbbet érő vállalat globálisan. Jelenlegi árfolyama alapján az Eli Lilly és a Mastercard között helyezkedik el a rangsorban.

Ahogy a részvények napról napra kevesebbet érnek, úgy tűnik magukat a Tesla autókat is utoléri az amortizáció. Pedig az elmúlt két évben a Teslák ára kifejezetten magas volt a használtautó-piacon: a leadott újautó rendelésekre hosszú hónapokat kellett várni, ez pedig magasan tartotta a másodpiaci árakat, sőt szép haszonnal lehetett eladni a néhány hónapos Teslákat.

Novemberre azonban minden megváltozott, a használt Teslák átlagára 56 ezer dollár alá esett, 17 százalékkal a júliusi alá. Közben az Edmunds.com autóközvetítő adatai szerint a teljes használtautó-piacon csak 4 százalékos volt az árcsökkenés ugyanezen időtávon. Arról még nincs szó, hogy nyűg lenne használt Teslákkal foglalkozni, de már átlagosan 50 napig tart a kereskedésekben eladni egyet, míg a többi márka azonos évjáratú autói átlagosan 38 nap elteltével találnak maguknak új gazdát.

Két év után rendeződni látszik a piaci anomália, már nem lehet az újautó ár felett megválni a használt Tesláktól.

Pedig az év első felében minden szépnek és jónak tűnt az elektromos autózás piacán. Rekordra emelkedő üzemanyagárakról szóltak a hírek az Egyesült Államokban, nőtt a kereslet azokra a típusokra, amelyek egy feltöltéssel a lehető legnagyobb távot képesek legyűrni. Az Elon Musk vezette társaság – kihasználva a megugró keresletet – az iparági átlag feletti mértékben emelte az újautók listaárát, ez pedig a használt Teslák értékét is húzta magával.

Mostanra viszont az üzemanyagárak több mint harmadával csökkentek a nyári csúcsokhoz képest, az elektromos autózás jelenleg kevésbé vonzó alternatíva, mint fél évvel ezelőtt. A Tesla weboldala szerint nem is maradt igazán más válasz a megváltozott körülményekre, mint a promóció: aki az év utolsó 10 napján rendelt Model Y-t és Model 3-at, az 7500 dollár visszatérítést és 10 ezer mérföldre szóló ingyenes szuper-gyorstöltést kap.

Ezzel úgy tűnik, vége a két éven át tartó használtautó-piaci spekulációnak, már nem kell hónapokat várni az új rendelésekre, így nyerészkedni sem lehet azzal, hogy valaki vesz egy új autót, majd pár hónapra rá haszonnal válik meg tőle. Az Edmunds.com szerint ez szinte nemzeti sport volt Amerikában, legalábbis erre utal, hogy az eladásra kínált Teslák harmada 2022-es gyártású, míg más márkáknál ez az arány 5 százalék. A Reuters szerint mindennapos eset volt, hogy

valaki 49 ezer dollárért vett egy Model Y-t, majd három hónapra rá 12 ezer dollárral drágábban adta el.

Ehhez képest a 7500 dolláros visszatérítés sem annyira vonzó, ráadásul a finanszírozás is drágább az emelkedő kamatkörnyezetben. A használt Teslák ára gyorsabban is esik a piaci átlagnál, ami egy újabb ellenérv az újautó választással szemben.

Nem jobbak a kilátások Kínában sem, a márka a jövő héttől visszafogja a termelést a sanghaji üzemben, a kereslet ottani csökkenése miatt.

A Reuters összefoglalója szerint a befektetőket kifejezetten aggasztja, hogy a Tesla-papírok árfolyama októbertől lefeleződött, szerintük Musk túl sok időt fecsérel a twitteres ügyekre. Thomas Hayes, a Great Hill Capital elnöke szerint van még tere az esésnek: a magas kötvényhozamok hagyományosan nem kedveznek a növekedési részvényeknek, ezen túl sok amerikai befektető realizálja a Tesla papírokon keletkezett árfolyamveszteséget, hogy a más pozíciókon elért nyereségen keletkező adóalapján csökkentse.

Bárhogyan is alakul a külső környezet, vannak, akik kitartóan vásárolják a Tesla-részvényeket, nem riasztja el őket akár a napon belüli két számjegyű árfolyamzuhanás sem. Így tesznek a Bloomberg összesítése szerint a dél-korai kisbefektetők, akik idén 2,8 milliárd dollárért zsákolták az egyre olcsóbb Tesla-részvényeket. Részükről

stratégiai türelemre lesz szükség, csak az elmúlt hónap 40 százalékos árfolyamzuhanását látva.

Döntésük nem csupán racionális, hanem részben emocionális is, Muskot rajongásig szeretik az országban. De az ottani magánbefektetők egyébként is híresek arról, hogy ereikben krokodilvér lüktet, kitartottak például kedvenc hazai részvényük – a Samsung Electronics – mellett is, amely idén 28 százalékos árfolyamesésen van túl, ennek ellenére a kisbefektetők nettó 12 milliárd dollárnyit vettek belőle.