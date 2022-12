Stabilról negatívra rontotta a Scope Ratings az OTP BBB+ adósbesorolásának kilátását.

Az OTP részvénye a hírre 35 forintos negatív réssel nyitott, 10 165 forinton, majd ahogy a befektetők az indoklásba is beleolvastak, 10 200 forint fölé kapaszkodott vissza a kurzus, 1 százalékot nem elérő pluszba. Majd visszahuppant, s 1 százaléknál mérsékeltebb mínuszba csúszott. Egyelőre

a piac emészti a hitelminősítést.

Fotó: NurPhoto / Getty Images

A Scope véleménye szerint, az infláció magas szintje, a gazdasági növekedés lassulásával párosulva, különösen Magyarországon,

hatással lehet a bankcsoport eszközminőségére.

Az OTP az ország legnagyobb pénzintézete, jelentős az államkötvény-portfóliója is. Az állami szerveknek nyújtott hitelei és a kkv-knak nyújtott államilag garantált kihelyezései révén is közvetlenül ki van téve a belföldi szuverén kockázatnak. A negatív kilátások azt is tükrözik, hogy Magyarország alacsonyabb növekedési kilátásai és a folyamatos intézményi kihívások miatt

nőtt az államadósság-kockázat.

Az OTP Oroszországgal és Ukrajnával szembeni kitettségével kapcsolatos kockázatok korlátozottak, de recesszív gazdasági környezetben növekedhetnek. Az idei harmadik negyedévtől a két országból való hirtelen kilépés potenciális tőkehatása kezelhető lenne, tekintettel a csoport erős puffereire a tőkekövetelményekhez képest. Az idei első kilenc hónapban a bankcsoport 90 milliárd forint értékvesztést könyvelt el az orosz államkötvényeken és a goodwillen, ami az időarányos bevétel 7 százaléka.

Az OTP minősítései továbbra is a csoport reziliens üzleti modelljén alapulnak, amely

a magyarországi piaci erőfölényre és a nagyfokú földrajzi diverzifikációra épül.

A csoport teljes eszközállományának kevesebb mint fele belföldi. Ez a széles körű földrajzi diverzifikáció lehetővé teszi az OTP számára, hogy ne csak ellensúlyozza magyar műveleteinek mérsékelt volatilitását, hanem profitáljon a magasabb árrésből és a kevésbé fejlett bankpiacok növekedéséből is.

A minősítés figyelembe veszi az OTP közép- és kelet-európai akvizíciós étvágyát

is. A Scope az OTP hosszú távú fenntarthatóságát „fejlődőként” értékeli. Míg a hitelminősítő elismeri a csoport arra irányuló erőfeszítéseit, hogy felgyorsítsa digitalizációját. Ugyanakkor a Scope úgy véli, hogy még mindig van mit javítani a felmerülő ESG-D kihívások kezelésén. Az eddig elért eredmények még nem indokolják a minősítések javítását.

A minősítések az OTP jobb jövedelemtermeléséből profitálnak, mind a hazai, mind a nemzetközi versenytársakhoz képest. A jövedelmezőséget a közép-kelet-európai régió magas kamatmarzsai és gazdasági növekedése, valamint a csoport erős piaci pozíciója határozza meg. 2016 óta a csoport sajáttőke-arányos nyeresége átlagosan 16,5 százalék körül mozgott. Bár

Oroszország és Ukrajna – a két legjövedelmezőbb franchise a csoportban – elvesztése rontaná a bevételi képességet

és az üzleti modell diverzifikációját. A Scope szerint az OTP továbbra is kétszámjegyű hozamot produkálhat.

A következő negyedévekben a csoport bevételeit negatívan befolyásolhatja a magyarországi kamatplafon, valamint a gazdaságot vagy a hitelfelvevőket támogató további kormányzati intézkedések. Ráadásul a hitelállomány növekedése lassulhat. Bár az OTP nemteljesítő hitelaránya magasabb, mint a nemzetközi versenytársaké, a Scope a magas lefedettségre való tekintettel kezelhetőnek tartja. Mind a Covid-válság, mind az ukrajnai katonai konfliktus minimális hatást gyakorolt a csoport hitelportfóliójára.

A magas tőkepufferek és a szilárd finanszírozási profil további erősségei a banknak,

amelyek támogatják az OTP minősítését. Az osztalékfizetések és akvizíciók ellenére a csoport tőkemegfelelési mutatói az évek során folyamatosan emelkedtek az erős bevételek miatt.