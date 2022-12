Nem lesz könnyű a következő időszak Európa számára, de hosszabb távon megerősödve jöhetnek ki a nehézségekből a kontinens gazdaságai – véli Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő igazgatója.

Az árstabilitás elérése mellett a legnehezebb tennivalók egyike, az ár-bér spirál letörése lesz, arra ugyanis a történelemben nemigen van példa, hogy ezt recesszió nélkül sikerült volna véghez vinni.

A hazai monetáris politika jó úton halad afelé, hogy az inflációt letörje, a jövő év elejétől lassan lefelé veszi majd az irányt a mutató, ahogy az ideiglenes tényezők és a bázishatás is kezdi majd éreztetni hatásait, és ha az EU-s vitákat is sikerül lezárni, akkor a szakértő szerint a forint árfolyamában is kedvező fordulat következhet be.

Tőkepiaci szempontból is jó évre számít Gyurcsik Attila, mint mondta:

A kötvénypiacon már láthatók a kedvező előjelek, sőt ez már kezd beárazódni a részvényekbe is. A kockázatokat sem szabad azonban félvállról venni, továbbra is aktív portfóliómenedzselésre lesz szükség.

Gyurcsik Attila szerint a portfóliók gerincévé két-három éves futamidejű vállalati kötvényeket kell tenni, ugyanakkor érdemes lehet olyan piacokról is szemezgetni, mint például a román, a lengyel vagy a görög, de a magyar eszközökben is van még növekedési potenciál.