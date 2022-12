Az elmúlt egy-két hónapban kisebb emelkedést tudhattak maguk mögött az amerikai részvényindexek, míg az európai társaik akár 20 százalékkal is feljebb tudtak kerülni ebben az időszakban. Emögött a tetőző amerikai infláció, a csökkenő hosszú kötvényhozamok és a normalizálódó európai gázárak játszották a fő szerepet. Azonban egyelőre tartós optimizmusra nincs ok.

Fotó: Ed Jones / AFP

A tetőző infláció ellenére a decemberi kamatdöntő üléseken világossá vált, hogy a jegybanki kamatemeléseknek még nincs vége, és ebben még lehetnek kellemetlen meglepetések. Bár az infláció tetőzése (vagy annak jelei) üdvözítők, azonban nagy kérdés, hogy milyen gyorsan tud a cél közelébe csökkenni az infláció.

Ebben a tekintetben a korábbi tapasztalok kiábrándítók.

1980 óta akárhányszor 5 százalék fölé emelkedett az infláció, legalább 2-3 év kellett ahhoz, hogy ismét a cél közelébe kerüljön.

Ez alapján pedig azok a piaci várakozások, miszerint az amerikai jegybank már 2023 második felében kamatcsökkentésben gondolkozhat, optimistának és az eddigi tapasztalatok alapján megalapozatlannak tűnnek. Európai oldalról pedig az olasz 10 éves kötvényhozamok már az európai adósságválság elején tapasztalt szintek közelében vannak, úgy, hogy azóta az olasz adósság sokkal magasabb, ráadásul 2023-ban az adósságmegújítási igény is átlagon felüli lesz. Egy ilyen környezetben csak egy rossz pillanat szükséges ahhoz, hogy a befektetők ismét az olaszok miatt kezdjenek el aggódni.

Ráadásul az előre tekintő indikátorok mind recessziót jeleznek, és a korábbi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ilyen mértékű kamatemelést rendszerint recesszió követ. Ezt azonban a vállalati profitkilátások nem tükrözik, azok meglepően optimistának tűnnek, annak ellenére, hogy a globális kockázatok milyen magasak. Érdemes hozzátenni, hogy az elemzői várakozások a profitkilátásokra a recesszió küszöbén mindig túl optimisták, feltehetően most is ennek lehetünk tanúi.

Végül pedig az értékeltségek sokat jöttek le az idei esés következtében, azonban a korábbiakhoz képest továbbra sem alacsonyak. Ha pedig a recesszió következtében a vállalati profitok csökkenésnek indulnak, akkor kifejezetten magasnak fognak tűnni, ami további részvénypiaci esést hozhat magával.

Összességében tehát még nem látni a trendszerű részvénypiaci erősödés feltételeit, sőt, inkább további esés várható.

Bár az infláció miatti részvénypiaci csökkenésre az idén került sor, a kamatemelések miatti recesszió kedvezőtlen hatásai csak jövőre érződnek a részvénypiacokon.