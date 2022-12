A Vodafone a múltban is rendre kitűnt versenytársai közül az osztalékok tekintetében: tavaly és tavalyelőtt is a jelenlegi 3,9 penny körüli összeget fizették, sőt 2017-ben és 2018-ban is ennek több mint kétszeresét, 8,81 pennyt utaltak át a befektetőiknek. (A Vodafone hagyományosan két alkalommal fizet osztalékot.)