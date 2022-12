A három legnépszerűbb élőszereplős YouTube gyerekcsatorna (Vlad és Niki, Like Nastya, Kids Diana Show) közel 300 millió feliratkozóval rendelkezik a platformon. A videókban a gyerekek játékokat bontanak ki és kirándulnak, de a felvételek sokszor egy élőszereplős rajzfilmre emlékeztetnek. Például a kiskorúak szuperhősöknek öltöznek vagy motoros játékautókkal közlekednek.

Többet keresnek, mint a legtöbb a felnőtt

A játékgyártók fizetnek a családoknak, hogy játsszanak a termékeikkel, szakértők szerint a díjak 75 ezer és 300 ezer dollár között mozoghatnak.

A videókban minimális párbeszéd fordul elő angol nyelven, de leszinkronizálják közel 20 nyelvre, többek között arabra, spanyolra és oroszra. Ahogy egyre nagyobb sikert arattak a gyerekek, annál drágábbak lettek a játékok és annál egzotikusabb helyszínek bukkantak fel. A két orosz kisfiú, Vlad és Niki egyik filmjében például egy Ferrari látható, máskor az ukrán kislány, Diana a Maldív-szigeteken nyaral, de vannak feltételek Thaiföldről és Dubajról is – írja a WSJ.

A családok exkluzív játékszériákat is forgalmaznak a nevükkel és képmásukkal, például van egy Vlad akciófigura és Diana egész családját ábrázoló figurák. A Zuru Toys egy speciális Vlad és Niki játékcsaládot gyártott, miután 2020-ban partnerséget kötött a családdal. Az ezekből származó bevételek nem ismertek.

A tartalomgyártókat monitorozó és becsléseket végző Net Worth Spot szerint a két orosz kiskorú, Vlad és Niki évi 71 millió dollárt keresnek csak a YouTube csatornáikkal, ami nem rossz teljesítmény két gyerektől.

Ehhez hozzá jönnek a szponzori pénzek, valamint a nevükkel és képekkel árult játékokból származó bevételek. Pontos vagyonuk nem ismert, de az köztudott, hogy a család egy több mint 12 millió dollárt érő ingatlanban él Miamiban. Nastya éves YouTube-bevételeit 80 millió dollárra taksálják, míg Diana több mint 100 millió dollárt kereshet jelenleg évente.

Kelet-Európából Miamiba

Mindhárom csatorna szerényen kezdte, a videókat például a konyhaasztalnál vagy egy helyi parkban vették fel okostelefonokkal és egyáltalán nem használtak vágást. Vlad és Niki szülei moszkvai otthonukban kezdtek el forgatni, Nastya a közel 900 ezres dél-oroszországi nagyvárosból, Krasznodarból indult. Diana szülei a Kijevben lévő otthonukban kezdtek el videókat készíteni.

Miután a felvételek milliós nézettséget értek el a YouTube-on, a szülők meglátták a lehetőséget, hogy üzletet alapítsanak köréjük.

Végül a családok elköltöztek Ukrajnából és Oroszországból, megfordultak Dubajban, Thaiföldön és más egzotikus helyszíneken, majd Miamiban találkoztak, ahol le is telepedtek. A három család barátságot kötött és több közös videót is készítettek, például születésnapi partit is együtt rendeztek. Nagy kérdés persze, hogy mit hoz a jövő, hiszen a felnőttként már aligha akarnak majd gyerekeknek videókat készíteni, de tekintve, hogy mennyi vagyont halmoztak fel eddig, nem nagyon lesz problémájuk.