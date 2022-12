Komoly leépítésekbe kezdett PepsiCo. Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy a megszorítások miatt a technológiai és a médiarészlegen lesznek csak elbocsátások, a The Wall Street Journal cikke szerint az italüzletág és a snacküzletág többszáz dolgozójától is megválni kényszerül a cég.

A leépítés a vállalat észak-amerikai italüzletágát érinti, amelynek székhelye a New York állambeli Purchase-ben található, valamint az észak-amerikai snack- és csomagolt élelmiszer-üzletágának Chicagóban és a texasi Planóban található telephelyeit – nyilatkozták a céghez köthető források.

Megkezdődött az elbocsátási hullám a Pepsinél.

Fotó: Wathiq Khuzaie / Getty Images

A PepsiCo a dolgozóknak küldött, a WSJ által megszerzett belső dokumentumból kiderült, hogy az elbocsátások célja a szervezeti struktúra egyszerűsítése annak érdekében, hogy hatékonyabbá váljon a működés. A leépítések a hírek szerint az italüzletágban lesznek drasztikusabbak, mivel a snacküzletágban korábban már történt létszámcsökkentés egy önkéntes nyugdíjazási program keretében.

A PepsiCo snack részlege gyártja többek között a Doritost, a Lays csipszet és a Quaker Oatsot. Italrészlegének zászlóshajója pedig a névadó Pepsi kóla.

Tavaly december 25-i adatok szerint a PepsiCo világszerte csaknem 309 ezer embert foglalkoztatott, közülük nagyjából 129 ezer dolgozót az Amerikai Egyesült Államokban.

A cég eladásait nem érintette érzékenyen a válság, ugyanis az élelmiszerboltokban árult rágcsálnivalók és üdítőitalok iránti kereslet erős maradt annak ellenére is, hogy az infláció miatt sok háztatás kénytelen volt meghúzni a nadrágszíjat. A magasabb alapanyag-, szállítási és munkaerőköltségek ellensúlyozása érdekében az iparág többi szereplőjéhez hasonlóan a PepsiCo is emelt az árain.

A vállalat vezetői októberben a negyedéves értékesítés és nyereség növekedéséről számoltak be, ám ezzel egyidejűleg jelentették be azt is, hogy költségcsökkentésbe kezdenek, hogy ellensúlyozzák a haszonkulcsokra nehezedő nyomást, és hogy átvészeljék a romló makrogazdasági helyzetet.

Az Amerikai Egyesült Államok munkaerőpiaca ugyanakkor összességében továbbra is szűkösnek mondható. A munkáltatóknak a bizonytalan gazdasági kilátások ellenére versenyezniük kell a munkaerőért,

emiatt kénytelenek emelni a béreket.

A PepsiCo döntéséhez hasonló lépést tett korábban a Walmart és a Ford is, amelyek csökkentették a fehérgallérosok számát, miközben a fizikai dolgozók többségét megtartották. A válság a reklámtevékenység lassulása miatt számos technológiai és médiavállalatot elbocsátási üzemmódba kényszerített a tengerentúlon.