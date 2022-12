Nehezen viseli a kritikát Musk: újságírókat tiltott ki a Twitterről

A CNN, a Washington Post, a Mashable és a New York Times munkatársa is felfüggesztés áldozata lett. Musk platformja az egyik riválisa fiókját is bannolta.

59 perce | Szerző: T. M.

Több neves újságíró fiókját zárolta az elmúlt napokban a Twitter. A tiltás áldozatául esett sajtómunkatársakban közös pont, hogy korábban mindenki írt olyan cikket a közösségi oldal tulajdonosáról, Elon Muskról, amelyben kritikát fogalmazott meg a Tesla-vezérről – számolt be róla a The Guardian. Nehezen viseli a kritikát Musk: újságírókat tiltott ki a Twitterről

Fotó: Shutterstock Musk azzal indokolt, hogy a valós idejű tartózkodási helyének megosztása a Twitteren tilos, és a szóban forgó újságírók ezzel potenciális merényletkoordinátákat osztottak róla a tartózkodási helyének megadásával. A kitiltottak listájára olyan neves sajtóorgánumok munkatársai kerültek fel, mint CNN, a Washington Post, a Mashable és a New York Times. Az érintett lapok techújságíróinak fiókjait gyors egymásutánban függesztették fel csütörtök este. Elon Musk nem először bünteti a vele foglalkozó tartalmakat. A napokban egy olyan fiókot függesztett fel a Twitter, amely nyilvánosan elérhető adatokat osztott meg Musk magánrepülőgépének mozgásáról. Hasonló sorsra jutott a rivális közösségimédia-platform, a Mastodon hivatalos Twitter-fiókja is. Ez az az oldal, amelyre Musk hatalomátvételét követően több Twitter-felhasználó áttért. Ezenkívül az egyes Mastodon-fiókokra mutató linkeket is letiltották. Ilyen esetben egy hibaüzenet arról értesíti a felhasználókat, hogy a linkeket potenciálisan károsnak minősítették. Ryan Mac, a New York Times technológiai riportere az új Twitter-fiókján arról számolt be, hogy semmilyen figyelmeztetést nem kapott a fiókja végleges felfüggesztése előtt, és indoklást sem adott az oldal. A The Washington Post közleményében azt írta, hogy a technológiai újságírójuk, Drew Harnell felfüggesztése aláássa Elon Musk korábbi állítását, amely szerint a Twittert a szólásszabadság platformjaként fogja működtetni. A CNN közleményében arról írt, hogy a Twitter kiszámíthatatlansága és instabilitása egyre nagyobb aggodalomra ad okot mindenkinek, aki a platformot használja. Úgy tűnik, Musk egyszerűen eltiporja azokat a fiókokat, amelyek valamiért nem tetszenek neki – nyilatkozta az egyik kitiltott újságíró, Donie O’Sullivan. Megszólalt az amerikai újságíró-védelmi bizottság, a Committee to Protect Journalists is. Kommünikéjükben felhívták a figyelmet arra, hogy ha az egyéni letiltások az újságírók munkája miatti megtorlásként történnek, az súlyosan sérti az újságírók azon jogát, hogy megtorlástól való félelem nélkül tudósíthassanak a hírekről. Musk menekül a Teslából: újabb több milliárd dolláros eladáson van túl A cégvezető az idén negyvenmilliárd dollárnyi Tesla-részvénytől szabadult már meg. Elon Musk csütörtökön késő esti tweetfolyamában arról írt, hogy egész nap őt kritizálni szabad, ugyanakkor a valós idejű tartózkodási helyem doxxingolása és a családom veszélyeztetése nem fér bele. Elmondta, hogy az újságírókra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bárki másra. Azt Musk nem tisztázta, hogy szerinte a felfüggesztett zsurnaliszták milyen módon osztották meg a pontos tartózkodási helyét. Sőt, több felfüggesztett médiamunkás arról számolt be, hogy semmilyen valós tartózkodási helyre utaló információt nem említett a bejegyzéseiben. Bár az újságírók szerint a fiókjukat véglegesen felfüggesztették, Musk azt állította, hogy a tiltás csupán hét napra szó. Két letiltott riporter állítólag a Los Angeles-i rendőrség nyilvános közleményéről tett közzé bejegyzést, amely Elon Musk azon bejegyzésére reagált, amiben azt írta, hogy szerinte egy zaklató célba vett egy autót, mert azt hitte, hogy az ő járműve. Donie O’Sullivan, a CNN riportere, akinek a fiókját felfüggesztették, az Egyesült Államok egyik vezető riportere az összeesküvés-elméletek és dezinformáció terén, nem sokkal a felfüggesztés előtt megosztotta a Los Angeles-i rendőrség Muskkal kapcsolatos megjegyzését.

A szintén letiltott Matt Binder, a Mashable riportere akkor került a tiltottak listájára, amikor beszámolt O’Sullivan felfüggesztéséről. A Twitter a közelmúltban feloszlatta a sajtóosztályának nagy részét, és egyelőre nem reagált az érintett portálok megkeresésére.

