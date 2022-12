A budapesti tőzsde Xtend kategóriájában jegyzett Gloster Infokommunikációs Nyrt. 51 százalékos tulajdonrészt vásárolt a G-plus Consulting GmbH-ban. A megállapodásnak köszönhetően egy új típusú tudásexport indul el a német autóipar és a hazai IT ökoszisztéma szereplői között.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Azzal, hogy a Gloster kötelékébe került a G-plus, a magyar tulajdonú, német irodával is rendelkező szoftveripari cég a legnagyobb német gyártók partnerévé lépett elő. A felvásárlás olajozott együttműködés eredménye, idén júniusban a Gloster a G-pluson keresztül nyerte el a német Audi gyártáshoz kapcsolódó riporting rendszerének megújítási projektjét 700 ezer euró értékben.

Az akvizíció hosszú távú célja, hogy a Gloster 2025-ös stratégiájának megfelelően szoftverfejlesztési szakértőként kiterjedt jelenléttel, saját értékesítési irodákkal, helyi és magyar alkalmazottakkal legyen jelen a DAH régióban (Németország, Ausztria, Svájc). A hazai IT-cégnek ugyan ez az első külföldi irodája, de árbevételét tekintve már most jelentős részben nemzetközi megrendelésekre támaszkodik:

2022. első fél évében a teljes cégcsoport árbevételének közel 30 százaléka már külföldről származott. Jelen akvizícióval egy lépéssel közelebb került a Gloster a 2025-re kitűzött 40 százalékos export arány eléréséhez.

„Óriási lépés ez a német autógyártókkal történő együttműködésben, azzal, hogy a Gloster kinyitotta a kaput a szoftverfejlesztés előtt, hosszú távon a széles értelemben vett hazai IT iparágra is hatással lehet. Ez az első határokon átívelő lépés azon az úton, aminek eredményeként meg fogjuk mutatni a világnak, hogy a Gloster sztori az új magyar IT világsiker” – mondta el Szekeres Viktor a Gloster igazgatóságának elnöke az tranzakció kapcsán.

A német cég Gloster GmbH néven folytatja tevékenységét, vezetője Sárközi Zoltán a Gloster nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágának vezetője lesz, aki több, mint 10 évet töltött a német autóiparban technológiai beszállítóként. Hazatérve alapította meg a 2021 óta szintén a Glosterhez tartozó Minero IT Hungary Kft.-t, hogy itthon is kamatoztatni tudja Németországban szerzett tapasztalatait.

A G-plus Contsulting GmbH 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy magas minőségű nearshore szolgáltatásokat nyújtson a német piacon. A cég 1,603 millió euró (641 millió forint) árbevétel mellett mintegy 167,e ezer euró (66 millió forint) EBIDTA-val zárta a 2021-es üzleti évet.