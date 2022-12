Zuhanórepülésbe kezdett az AMC részvényárfolyama csütörtökön, miután a moziláncot üzemeltető amerikai társaság részvényösszevonást és tőkeemelést jelentett be adósságállományának csökkentése érdekében.

Fotó: Noam Galai / Getty Images

A pandémia idején, a Redditen szerveződő kisbefektetők által mémrészvénnyé vált társaság papírjai 18 százalékkal, közel kétéves mélypontra zuhantak a tengerentúli tőzsdenyitást követően.

A befektetői kitárazást az indította el, hogy a társaság bejelentette, 110 millió dollár értékű tőkeemelést tervez elsőbbségi részvények értékesítésén keresztül, ezzel párhuzamosan pedig részvényösszevonásra is sor kerül, tíz jelenlegi törzsrészvény helyett egyet kapnak a befektetők.

Az 1:10 arányú fordított részvényfelosztás gyakorlatilag tízszeresére növelné a részvények árfolyamát, ami vonzóbbá tenné őket egyes intézményi befektetők számára.

Az elsőbbségi részvénycsomagot az Antara Capitalnak adná el a társaság, részvényenként 66 centes áron. Az Antara jelenleg az AMC hitelezője, és az ügylet részeként 100 millió dollárnyi adósságot cserélne el 91 millió elsőbbségi AMC részvényre, amivel a mozilánc éves szinten 10 millió dollárt faragna le kamatköltségeiből.

Az AMC augusztusban jelentette be, hogy rendkívüli osztalékot kínál a részvényeseknek a jövőbeni tőkebevonás eszközeként. A vállalat még ugyanebben a hónapban „APE” ticker alatt jegyezte be az elsőbbségi részvényeket a New York-i börzére. Az elsőbbségi részvények árfolyama – a törzsrészvényekével ellentétesen – 95 százalékkal lőtt ki a hírre.

A mémrészvényben idén nem sok örömüket lelték a tőzsdézők, az év eleje óta ugyanis 68 százalékot veszített piaci értékéből a papír. A szélesebb amerikai részvénypiacot leképező S&P 500 index 19 százalékkal került lejjebb ez idő alatt.

A vállalatnak az elemzőik szerint komoly szerkezeti átalakításokra lenne szüksége a profitabilitás eléréséhez, ugyanis az AMC 5 milliárd dolláros adósságállományt görget maga előtt.