Mohamed bin Szalmán koronaherceg azt tervezi, hogy 500 millió dollárt fektet a Credit Suisse (CS) befektetési leányvállalatába – írja a Bloomberg névtelenségüket kérő forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint a Credit Suisse First Boston további befektetői között ott lehet a Barclays volt vezérigazgatója, Bob Diamond is. Azt még nem tudni, hogy a szaúdi trónörökös milyen módon szerezne részesedést a cégben.

Fotó: Romain Doucelin / AFP

A Szaúdi Nemzeti Bank már most is domináns szereplő a svájci pénzintézetnél: a Credit Suisse folyamatban lévő 4 milliárd dolláros tőkeemelésében az újonnan kibocsátandó 462 millió részvényből 307 milliót a Szaúdi Nemzeti Bank jegyez le, a tulajdoni aránya a tranzakció végén megközelíti a 10 százalékot. A Credit Suisse First Boston vezetését Michael Klein veheti át, aki az amerikai hírügynökség szerint kiváló közel-keleti kapcsolatokkal rendelkezik.

A hírre reagálva a zürichi székhelyű bank részvényei közel 4 százalékkal ugrottak meg.

A CS az elmúlt években botrányok és veszteségek sorozatát szenvedte el, ezek közül a legnagyobb talán az amerikai befektetési cég, az Archegos miatti 5,5 milliárd dolláros veszteség volt. A bank összesen 10 milliárd dollárnyi tőkét volt kénytelen tartalékolni a brit Greensill csődje következtében. A befektetők és az ügyfelek bizalmát megrendítette az is, hogy a CS volt az első svájci bank, amelyet egy helyi bíróság pénzmosás miatt elítélt.

A pénzintézetnek a harmadik negyedévben 342 millió frank vesztesége volt, az első három negyedév során 1,94 milliárdra duzzadt ezzel az adózás előtti eredménysor mínusza. A botrányok és a veszteségek láttán az ügyfelek sorra hagyják ott az egykor szebb napokat látott bankot.