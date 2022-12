Húsz százalékkal ugrott meg az Olympique Lyon labdarúgóklubot üzemeltető társaság árfolyama, miután garanciát kapott az amerikai Eagle Football többségi részvényesétől, John Textortól arra, hogy a megvásárolja a Ligue 1 nyolcadik helyén szerénykedő, hétszeres francia bajnokcsapatot.

Az évezred első évtizedének sikercsapata, az Olympique Lyon most a PSG babérjaira törne.

Fotó: Jeff Pachoud

Korábban megrendült a befektetők és a klub szimpatizánsainak bizalma Textorban, miután a júliusban bejelentett vásárlási szándékát a fizetési határidő háromszori módosítása követte. Most azonban szent ígértet tett, hogy az ügyletet „hamarosan” lezárják, jelezve, hogy a szükséges források már a rendelkezésére állnak, csak a engedélyek, hozzájárulások függőben lévő beszerzése okozhat némi időveszteséget.

Az Eagle Football ajánlata 327,4 millió euróról szól, ennyit fizetnek ki az Olympique Lyon fő részvényeseinek

a kezükben lévő 39,2 millió részvényért és 789 824 darab részvényekre váltható alárendelt kötvényért. Ennél többe kerül majd a klub megszerzése, mivel utána kötelező ajánlatot kell tennie a fennmaradó részvényekre is. A lyoni klub épp másfél évtizede debütált részvényeivel a párizsi tőzsdén.

Az Eagle Football azt is vállalta, hogy a felvásárlás befejeztével további 86 millió euró értékű, zárt körben kibocsátott részvényt jegyez le. A Lyon játékoskeretének piaci értéke a német Transfermarkt legutóbbi összesítése szerint 250,1 millió euró.

A multimilliárdos John Textor nem ismeretlen futballberkekben,

holdingjának részesedése van többi között a brazil Botafogóban, az angol Premier League középcsapatai közé sorolható, egykor Király Gábort és Torghelle Sándort is alkalmazó Crystal Palace-ban és a belga másodosztályban szereplő Molenbeekben.

Textor belépését a Lyon egyik nagybefektetője s egyben elnöke, Jean-Michel Aulas is támogatta, s a szakmai irányítás továbbra is az ő kezében marad, élvezi az amerikai befektető bizalmát.