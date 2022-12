A TikTok és anyavállalata, a ByteDance teljes gőzzel telepíti a vezetői posztokat Szingapúrba és az Egyesült Államokba.

Felgyorsították a munkavállalók – köztük mérnökök, programozók – Kínán kívüli felvételét, s belső átszervezésekkel választanak le egységeket a kínai vállalatról. Mindezt azért, hogy a rövidvideó-megosztó platform megfeleljen az amerikai elvárásoknak. Nem véletlen az igyekezet, mert

Washingtonban már elkészült egy kétpárti támogatottságú törvényjavaslat, amelyet az FBI is felkarolt,

s ugyan nem a TikTok ellen irányul, de könnyen eltalálhatja. A javaslat teljes tiltást rendelne el minden kínai és orosz tulajdonban lévő vagy befolyás alatt álló közösségimédia-felület pénzügyeire, ami ellehetetlenítené a működésüket.

Fotó: Shutterstock

A The Wall Street Journal értesülései szerint a TikTok algoritmusain dolgozó mérnökök és programozók egy része továbbra is Kínában dolgozik, s a pekingi székhelyű ByteDance továbbra is toboroz Kínában. A pekingi álláshirdetések különféle TikTok-funkciók fejlesztéséhez keresnek informatikai szakembereket.

A toborzással a TikTok szembemegy az ágazati trenddel,

hiszen az Amazon és a Meta is tízezres leépítéseket jelentett be.

A TikTok több mint 20 ezer embert foglalkoztat, a munkavállalók egynegyede az Egyesült Államokban dolgozik. A 2017 májusában alapított közösségimédia-platform messze a legsikeresebb kínai internetes vállalat világszerte. Ez volt a legtöbbet letöltött nongaming alkalmazás 2022 első felében a Sensor Tower szerint. A TikToknak világszerte körülbelül egymilliárd napi felhasználója van.

Még a Trump-adminisztráció idején kerültek fókuszba a kínai tech cégek mint kiberbiztonsági veszélyforrások. A TikTok három éve

Kínán kívüli regionális központok – köztük a kaliforniai Culver City – felállításával védekezik,

és az amerikai felhasználók személyes adatait az Oracle cégnél tárolja, hogy eloszlassa a washingtoni aggályokat. Ehhez kapcsolódik a menedzsment kitelepítése. A ByteDance vezérigazgatója, Liang Rubo több felső vezetőt követve az idén maga is Pekingből Szingapúrba költözött. Még a ByteDance igazgatóságát is ötről kilenc főre bővítették, hogy csökkenjen a kínaiak aránya.

Gondot okoz, hogy a szingapúri szakemberbázis nem mérhető a kínaihoz, ezért nehézkes a toborzás a városállamban. Mondhatni,

történelmi okokból a TikTok fejlesztőinek derékhada Kínában dolgozik.

Az is a változások része, hogy a leányvállalatok nevében a ByteDance helyett megjelent a Douyin elnevezés. Továbbá a TikTok fejlesztésén szétszórtan dolgozó ByteDance-alkalmazottakat TikTok-egységekbe vonták össze.