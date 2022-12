Az elmúlt három évben összesen kilenc társaságot vásároltak fel

– hangsúlyozta az informatikai cégcsoport igazgatóságának elnöke a VG Podcastnak. Szekeres Viktor szerint ugyan több vállalkozást akviráltak, ám a G-Plus Consulting GMBH megvásárlása azt jelenti, hogy immár nemcsak partnerük segítségével, hanem saját céggel is jelen vannak a német piacon. A társaság tavaly 1,6 millió euró árbevétel mellett 167 ezer eurós EBITDA-val zárta az évet. A lépés hozzásegíti a Glostert, hogy jövőre megnyissa saját németországi szoftverfejlesztő irodáját. A G-Plus Consulting megvásárlásával a Gloster rendelkezik a Volkswagen és az Audi közvetlen német beszállítói minősítésével.

Az autóipar mellett stratégiájának megfelelően az egészségipar felé is nyitott a cégcsoport.

A pécsi Lanoga Kft. megvásárlásával nemcsak az új területre lépett be a Gloster, hanem az akvizíció révén megnyitja új pécsi fejlesztőközpontját is, 2025-ben. Az itt dolgozó munkatársak is a nemzetközi projekteket szolgálják majd ki.