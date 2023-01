A tavaly nyáron csődbe ment kripto hedge fund, a Three Arrows Capital és a szintén tavaly csődöt jelentő CoinFLEX kriptotőzsde vezetői új ötlettel szeretnének megjelenni a kriptopiacon és erre el is kezdték a források gyűjtését.

Fotó: Shutterstock

A bukott cégvezetők összefogása a szektor fizetésképtelenségét használja ki, hiszen

a csődeljárások követelései számára hoznának létre piacot, ráadásul, hogy még viccesebb legyen a dolog az FTX után GTX néven,

noha a CoinFLEX honlapján arról ír, ez a megnevezés még nem feltétlenül végleges. A restrukturálást a Seychelle-szigeteken megkezdő vállalat szerint ezzel a hitelezői is jól járnának.

A cég menedzsmentjébe így Su Zhu és Kyle Davies érkezhet a Three Arrowstól, míg Mark Lamb és Sudhu Arumugam a CoinFLEX-től. A négy megkérdőjelezhető minőségű üzletember első körben 25 millió dollárt szeretne bevonni az induláshoz.

A kriptopiac tavalyi zuhanásának fontos állomását jelentette a Three Arrows csődje, így a vállalat egy 2,4 milliárd dolláros, Genesis Global Capital felé fennálló tartozása is bedőlt. Azonban miután a fedezet likvidációját követően a kriptohitelező Genesis vállalati anyja, a Digital Currency Group átvette a követelést, annak mértéke 1,2 milliárd dollárra csökkent. Ez azonban nem akadályozta meg a Three Arrowsnak otthont adó Brit-Virgin-szigetek egy bíróságát abban, hogy elrendelje a cég felszámolását.

Zhu szerint a cég hitelezői számára megnyitják annak a lehetőségét, hogy követeléseiket részvényre cseréljék a tervezett követelések kereskedelmével foglalkozó vállalatban.

Az iparágon belül pedig nincsen hiány fizetésképtelen cégek felé fennálló követelésekben, hiszen az alapítók cégei mellett tavaly csődbe ment a Celsius Network, a BlockFi vagy épp az FTX is, de arról is szólnak pletykák, hogy a Genesis is hamarosan csődvédelmet kérhet.

A csődeljárások azonban hosszadalmas ideig tartanak és az is kérdéses, végül mekkora összeget kapnak vissza a hitelezők – a legtöbb csődbe ment vállalatnál a felhasználók is ide tartoznak a felhasználói feltételek vagy a helyi szabályozás miatt – az eljárás végeztével. A kriptopiac hajnalát meghatározó Mt.Gox felhasználói közel egy évtizede várnak arra, hogy pénzükhöz jussanak.

A befektetők számára készített, a tőkebevonást célzó dokumentumok a kriptokövetelések piacát 20 milliárd dollárra becsülik, azok elméleti értéke alapján és a csődkövetelések kereskedelmére létrehozott rivális Xclaim-mel szemben alacsonyabb árakkal vennék fel a versenyt.