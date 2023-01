Több, magyarul is elérhető információt szeretnének a kriptovalutákról honfitársaink a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance megbízásából decemberben készült reprezentatív felmérés szerint, amiből az is kiderül, hogy a válaszadók többsége hosszú távú, de az átlagosnál nagyobb kockázatú befektetési formának tekinti a kriptókat.

Fotó: Pedro Fiuza / NurPhoto via AFP

A kutatás szerint a magyarok 86 százaléka még nem használt ilyen eszközöket,

és a maradék fele, vagyis a válaszadók 7 százaléka számára is inkább csak hobbi a kriptobefektetés. A kriptokereskedelmet mellőzők 34 százaléka szeretne több, magyarul is elérhető információt a témában, míg 44 százalékuk jelezte, hogy nincs elég információja, 45 százalékuk pedig egyelőre nem is érdeklődik a kriptoeszközök világa iránt.

A válaszadók 48 százaléka arról szeretne információt kapni, hogy milyen hosszú távú befektetési lehetőségeket kínálnak a kriptók, míg 39 százalékot érdekel az, hogy az így szerzett jövedelemre milyen adók vonatkoznak. A harmadik legtöbb érdeklődőt, a megkérdezettek 34 százalékát izgató kérdés az, hogy milyen hazai és nemzetközi szabályok vonatkoznak a kriptovaluták kereskedelmére.

Azok körében, akik már használják ezeket az eszközöket, felülreprezentáltak a diplomások, őket elsősorban árfolyamelemzések, termékleírások érdeklik, amelyek segítik a befektetéseket.

A magyar kriptokereskedők leginkább a bitcoint kedvelik, 61 százalékuk tárazott be a legismertebb kritpóból, amit az ethereum követ 45 százalékkal,

miközben a kriptokereskedelmet kihagyók közül mindössze 15 százalék nem hallott egyetlen kriptoeszközről sem (a kutatás a 18–59 év közötti korosztályt kérdezte meg).

A megkérdezettek egy százaléka számára számítanak a kriptók első számú jövedelemnek, 3 százalék számára keresetkiegészítésnek, míg 4 százalék csak alkalmi felhasználó. Akik eddig nem fektettek be a digitális eszközökbe, azok közül 73 százalék 50 ezer forint alatti összeggel próbálkozna, míg az átlagos befektetni kínált összeg 122 ezer forint.

A kutatás rávilágít arra is, hogy nem lesz egyszerű dolga a szektornak, ha meg kívánja hódítani hazánkat, hiszen

a felhasználók 49 százaléka biztonságot, 32 százaléka pedig könnyű használhatóságot keres,

ám ezek nem épp a kriptopénzek legerősebb vonásai. A magyarok 30 százalékának fontos az adatvédelem, 20 százalék számára pedig a bizalom. A kriptotőzsdéket nem látogatók 26 százaléka szerint nem biztonságosak ezek az eszközök, míg 16 százalék adatvédelmi aggályokat fogalmazott meg.

A Binance közleménye alapján a magyarok helyesen ismerték fel, hogy a kriptovaluta név ellenére nem fizetőeszközről, hanem magas kockázatú befektetésről van szó, 38 százalék írta így le ezeket az eszközöket. A magyarok 38 százaléka a befektetésre használható tőke hiányában nem vágott bele a kereskedelembe, ugyanakkor majdnem annyian kipróbálnák azt, ha kapnának a teszteléshez ingyen kriptoeszközöket.