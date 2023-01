A Duna House magyarországi érdekeltségei 30 százalékos tranzakció volumenes visszaesésről számoltak be, míg a lengyel 24 százalékos mínuszt mutatott éves összevetésben a negyedik negyedévben. Mindezek oka, hogy a régiós ingatlanpiac lelassult a kamatok jelentős emelkedésével párhuzamosan.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

A DH becslése szerint tavaly a negyedik negyedév 33 százalékos visszaesést hozott a teljes magyar lakóingatlan piacon, ennyivel kevesebb lakást értékesítettek, mint egy évvel korábban.

A Duna House franchise partnerei és saját irodái mutatóin is látszik a piaci környezet drasztikus változása: előbbiben 30, utóbbiban 19 százalékkal csökkent a közvetítés volumene.

Értelemszerűen a hitelközvetítés is visszaesett, a DH hazai érdekeltségeinél a 30 százalékos mínusz még jónak is értékelhető, tekintve hogy a teljes piacon az októberi és novemberi adatok szerint 45 és 55 százalékkal csökkent a hitelkihelyezés.

Visszaesés mutatkozik a Duna House lengyel leányvállalatánál is, ahol nem csupán a piaci folyamatok romlottak, de a szabályozói környezet is negatív irányba változott. A franchise partnereknél az ingatlanközvetítés 24, a saját irodákban 30 százalékkal esett vissza éves összevetésben. A piaci hírek szerint a szabályozó hatóság és a lengyel kormány is a hitelfelvételek élénkítését tervezi, amely programok pozitív hatása fokozatosan, leghamarabb 2023. második negyedévétől jelenhet meg a piacon – írta a DH.

A csoportba akvizícióval bekerült Hgroup a negyedik negyedévben 140 milliárd forintnak megfelelő euróhitelt helyezett ki. Ezáltal a csoportszintű hitelkihelyezés 51 százalékkal emelkedett éves alapon, azonban ez az olaszországi akvizíciónak volt köszönhető, nem az organikus növekedésnek.

A cégcsoporton belül a franchise partnerek összesen 2,8 milliárd forint jutalékot termeltek, ami 25 százalékkal marad el a 2021-es bázistól. Ebből 1,84 milliárd forintot hozott a magyarországi üzletág, s 714 milliót a lengyel. A saját tulajdonú irodák 436 millió forint jutalékot hoztak össze, 24 százalékkal kevesebbet, mint egy éve.

A Forest Hill lakópark átadásaiból 2022. negyedik negyedévében 1,6 milliárd forint szabad cash flow-t realizált a cégcsoport. A teljes szabad, befektethető készpénzállománya meghaladta a 9 milliárd forintot az év végén.