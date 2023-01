Az afroamerikaiak, a fiatalok és az alacsony jövedelműek bére emelkedett a leggyorsabban tavaly az Egyesült Államokban – derült ki a Munkaügyi Minisztérium legfrissebb statisztikáiból. Az összes munkavállaló heti keresetének mediánja,

az előző évihez képest 7,4 százalékos növekedést mutatott 2022 végén.

Ami azért érdekes, mert a negyedik negyedévi fogyasztói infláció 7,1 százalékos volt éves alapon.

Fotó: Tim Graham / Getty Images

A teljes munkaidőben foglalkoztatott

fekete amerikaiak átlagos béremelése tavaly 11,3 százalékos volt az előző évhez képest,

míg a 16 és 24 év közötti munkavállalók heti fizetése több mint 10 százalékkal növekedett. A bérből és fizetésből élők alsó dekádja, akik hetente körülbelül 570 dollárt keresnek, 10 százalékos béremelésnek örülhetett tavaly.

Bár a munkaerőpiac továbbra is feszes, s – a Fed szigorú monetáris politikájának is köszönhetően – mind a bérnövekedés, mind a szélesebb infláció hűlni kezdett, idén még valószínűleg nagyobb béremelések várhatók. Ugyanakkor, a The Wall Street Journal által megkérdezett elemzők

az idei évben már leépítéseket várnak,

miután tavaly nagyon intenzív volt a munkaerő-felvétel. Ám az év végén már enyhült valamelyest a munkaerőpiac feszítettsége, főleg a vendéglátóiparban és a kiskereskedelemben.

Az alsó jövedelmi kategória 10 százalékos béremelésével szemben a felső dekád átlagos heti bére csak 5,7 százalékkal emelkedett, s 2584 dollár volt a tavalyi év végén.

Az alsó dekád dinamikus bérnövekedése a karantén utáni újranyitás számlájára írható,

amikor a munkaadók szinte versenyeztek a munkavállalókért. Nem csak a 2020-ban elbocsátottak felvétele emelte a bérnyomást, a munkavállalók megtartása sem volt könnyű.

Az afroamerikai munkavállalók fizetése nőtt a leggyorsabban, de a fehér és ázsiai munkavállalók bérnövekedése is magasabb volt az átlagnál. Ráadásul,

a fehér és az ázsiai munkások továbbra is sokkal többet keresnek, mint más munkavállalói csoportok.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott ázsiai munkavállalók heti átlagkeresete 1496 dollár volt, a fehér munkavállalóké pedig 1111 dollár, míg az afroamerikaiaké 896 dollár.

Nem szokatlan, hogy a fiatal munkavállalók százalékban kifejezve gyorsabb bérnövekedést tapasztalnak, nagyrészt azért, mert jellemzően a legalacsonyabb bázisról indulnak.