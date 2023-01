Akár csak egy hónappal korábban is nagy volt a pesszimizmus a részvénypiaccal kapcsolatban (jómagam is ebbe a táborba tartoztam). Az elemzések a magas inflációt, az egyre szigorúbbá váló monetáris politikát és a túl optimista profitvárakozásokat emelték ki leginkább.

Előző hét pénteken azonban kijött az amerikai munkaerőpiaci adat, majd nem sokkal később az ISM szolgáltató szektorra vonatkozó adatközlése is, és mindkettő fontos meglepetést tartogatott, amelyeknek akár messzebb mutató következményei is lehetnek. Az adatok alapján az amerikai munkaerőpiac továbbra is erős (foglalkoztatottság), de a bérek növekedése 5,1 százalékról 4,6-re lassult. Az ISM-adatok pedig afelé mutatnak, hogy a szolgáltató szektor már recesszióban lehet, mérséklődik – igaz, nagyon magas szintekről – az árnyomás, csökken a rendelésállomány. Ezek együttesen pedig azt mutatják, hogy a Fed által kiemelten figyelt változókban érdemi javulás történt, anélkül, hogy a foglalkoztatottság romlana, ami pedig növeli a „soft landing” (recesszió nélküli inflációcsökkentés) esélyét. Ráadásul fontos kiemelni, hogy az elmúlt egy hónapban minden fontosabb nyersanyag ára esett, ami szintén kedvező az inflációs kilátásokban.

A fenti események azt jelenthetik – bár ezt a jegybanki döntéshozók egyelőre nem ismerték el –, hogy a vártnál gyorsabban csökkenhet az infláció, és ezáltal hamarabb és alacsonyabb tetőnél érhet véget a kamatemelési ciklus. Ha pedig így van, akkor az erős foglalkoztatottsággal együtt a részvénypiaci kilátások rövid távon kedvezőnek tűnhetnek.

Ám azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy ez egyelőre csak egy eshetőség, amelyet a piac elkezdett árazni. A profitkilátásokról még korai azt mondani, hogy mégsem túl optimisták az előrejelzések, és az energiaárakkal kapcsolatban is látunk kockázatokat az idei évre. De összességében rövid távon lehet helye egy kisebb – amerikai – részvénypiaci emelkedésnek, azonban még korai kijelenteni, hogy ez lenne a trendszerű növekedés kezdete.