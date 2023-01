Átvágták a gordiuszi csomót a Nissan és a Renault belső konfliktusában.

Az ág is húzza a Renault-t, zsinórban negyedik éve zuhantak az eladásai Az átalakítási folyamat kellős közepénél tartó Renault csoport eladásai egyre csökkennek, leadta oroszországi bázisát is, most meg a Tesla árcsökkentési akciója állítja nehezen megoldható kihívás elé a céget.