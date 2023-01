Hatalmas raliba fogott a réz árfolyama a kínai járványügyi korlátozások feloldásának hírére, a lendület pedig nem hagy alább.

A réz fontos szerepet tölt be az ipar különböző területein.

Fotó: Denis Charlet / AFP

Az ipari fém iránti kereslet erősen változott, és az árfolyama is sokat hullámzott a piacokat alaposan megcibáló 2022-es évben.

A mostani árfolyamnövekedés eredményeképpen a réz nem csak a közelmúltat tekintve vesz fel kiugró értékeket: történelmi léptékben is rekordközeli szinteket ostromol a kurzus.

Az eddigi csúcsot tavaly márciusban mérték, akkor 4,9 dolláros fontonkénti áron folyt a réz adásvétele, az azt megelőző tetőpontot 2021 májusában érte el 4,8 dolláros árfolyamon.

A csúcsról ugyanakkor hatalmas esett a réz jegyzése, 4,9-es szintjéről 3,2 környékére szakadt a kurzus a nyár idusán, négy hónap alatt 35 százalékkal csökkent az értéke. Ám még az időszakos mélypont is relatíve magas volt a Covid kitörésekor mért 2,1 dolláros szinthez képest.

Ritka széles sávban mozgott a réz árfolyama a közelmúltban, a 2,2-et és a 4,9-et egyaránt megjárta

Az ING elemzői szerint mindezek hétterében a kínai járványhelyzet alakulását figyelhetjük meg, ugyanis az ázsiai gazdasági óriás a réz legnagyobb felvevője világszinten, a korlátozások lazításával pedig beindította a réz iránti kereslet erőteljes növekedését.

A koronavírus-járvány okozta lezárások feloldása lendületet adott a kínai építőiparnak, amely a réz egyik legnagyobb felvevőpiaca az országban.

A kínai kormány különböző lakossági és céges segélycsomagokon is dolgozik, amelyek szintén jót tesznek az ipari fém kurzusának, mivel a lakáspiac felpörgetésének ígéretét hordozzák magukban, amire az országnak hatalmas szüksége lenne. A kínai ingatlanpiacot ugyanis az elmúlt 16 egymást követő hónapban csökkenő árszínvonal jellemezte, emellett az újonnan befejezett lakások értékesítése is visszaesett, éves szinten közel 31 százalékot. Ez pedig a dinamikus növekedési pályán lévő Kína számára hatalmas csapás, a korlátozások feloldása azonban minden bizonnyal trendfordulót jelenthet ezen a téren. Még úgy is, hogy

Kína lakosságszáma tavaly, hatvanévnyi töretlen növekedés után, csökkent.

A réz piacára kifejtett kínai hatást az ipari fémből fennálló alacsony tartalékok helyzete is növeli: a világ rézraktárai ugyanis gyakorlatilag üresek, világszinten csupán pár napnyi tartalék áll rendelkezésre belőle, így a hirtelen megnövekedett kereslet könnyedén tudja pumpálni az árfolyamot.

A különböző fémek és Kína kapcsolata erősen felpörgött az elmúlt időszakban: nemrég az arany árának drasztikus emelkedése mögött tűnt fel az ázsiai ország, pontosabban annak állami szektora. Az arany ugyanis értékállóbb, könnyebben értékesíthető és politikai indokokkal nehezebben befolyásolható instrumentum, mint a dollár, amelyről mindez nem mondható el.

Kína az aranytartalékai bővítésével kvázi a dollár utáni világra készülhet.

Az Egyesült Államokkal mondhatni szemben álló BRICS-országok (Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság) ugyanis terjeszkedni kívánnak, egymás közti kereskedelmüket pedig szeretnék fellendíteni, amit akár az újonnan bevezetett digitális jegybankpénzeken keresztül a dollár teljes kihagyásával is végezhetnének, ennek legitimációjához pedig nagyszerűen tudnák felhasználni az aranyat.