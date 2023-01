Erősen zárták az őszt a hazai befektetési alapok: a tovább növekvő megtakarítási kedvnek és a megugró hozamoknak köszönhetően novemberben több mint félezer milliárd forinttal gyarapodott az eszközkezelőknél fialó állomány a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint.

Fotó: Shutterstock

A 4,5 százalékos havi bővüléssel újabb mérföldkövet ért el a hazai szektor, a kezelt vagyon ugyanis először lépte át – 13 milliárd forinttal – a 12 500 milliárdot. Ezzel egyébként már az egymást követő nyolcadik hónapja dönt csúcsot a hazai állomány.

Kellett ehhez a befektetők lendülete is, akik az októberi 175 milliárd forintos vásárlásra rátettek egy jó nagy lapáttal, és 254 milliárd forint friss megtakarítást kötöttek le az alapokban.

A piaci hozamok novemberben kivételesen sokat hoztak a konyhára, 317 milliárd forinttal gazdagítva az alapok tulajdonosait. Ez messze a legnagyobb mértékű havi bővülés az MNB 2014-ig visszanyúló statisztikái szerint.

Az eddigi rekordot pontosan két éve, 2020 novemberében regisztrálta a jegybank, akkor 183 milliárd forinttal ugrottak meg az árfolyamok.

Emellett bőven belefért még az is, hogy a devizapiaci mozgások összességében nem kedveztek a befektetőknek – a forint 1 százalékot erősödött az euróhoz képest a hónap folyamán –, és 36 milliárd forinttal csökkentették az alapok eszközértékét.

A legtöbb friss pénz most is az alacsony kockázatú termékekbe, vagyis a pénzpiaci és a kötvényalapokba érkezett. Az előbbi 56, az utóbbi 198 milliárd forintos nettó értékesítéssel zárta a hónapot. A kötvénykategóriában a hozamok is kifejezetten sokat, 55 milliárd forintot hoztak a befektetőknek, egy hónap alatt 11 százalékkal, 2441 milliárd forintra bővült az itt kezelt vagyon, ami egyúttal új csúcs is. Ennél dinamikusabb, 26 százalékos növekedést csak a nagyságrenddel kisebb méretű pénzpiaci kategória tudott felmutatni.

Jól szerepeltek a befektetők által egy ideje hanyagolt vegyes alapok is, amelyek az újabb, hétmilliárd forintos tőkekivonás mellett is mintegy 3,5 százalékkal gyarapodtak, köszönhetően az árfolyamok kiemelkedő, 84 milliárdos pluszt eredményező megugrásának.

Hasonló cipőben járnak a származtatott alapok tulajdonosai is, a 15 milliárdos forráskivonást bőven ellensúlyozni tudta az 50 milliárd forintnyi hozamtömeg, a 750 milliárd forintot kezelő kategória csaknem 5 százalékos bővülést könyvelhetett el.

A részvényalapok az egészséges, 21 milliárdos pénzbeáramlás mellett ugyancsak erős teljesítményt nyújtottak, a tőzsdei felpattanás 50 milliárddal növelte az itt fialtatott befektetések értékét. Mindez csaknem 2 százalékos állománybővülést, és minden korábbinál nagyobb, 3598 milliárdos eszközértéket eredményezett. Mindez annak fényében nem is csoda, hogy a BUX 12 százalékot ralizott novemberben, a feltörekvő piacokon közel 15 százalékos, a fejlett piaci tőzsdéken pedig mintegy 7 százalékos volt az emelkedés.

Kijutott a jóból az ingatlanalapokba fektetőknek is, akik 13 milliárd forinttal növelték a kitettségüket novemberben. A bizalom kifizetődött, a hozamok ugyanis 60 milliárd forinttal segítették a vagyonépítést. A kategóriában lévő állomány ezek eredőjeként 2 százalékkal nőtt, és első alkalommal a 3000 milliárd forintot is meghaladta.

A hónap vesztesei a már hosszú ideje marginális méretű garantált alapok voltak, melyekből mostanra szinte az összes pénzüket kivették a befektetők.