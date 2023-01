Az FTX hirdetéseiben szereplő Tom Brady és Gisele Bündchen is tulajdonrészt szerzett a csődbe ment vállalatban – derül ki a bíróság elé tárt, csődeljáráshoz kapcsolódó iratokból.

Fotó: Kevin Winter

Nem ők voltak az egyetlen hírességek a cég mögött álló tulajdonosi hálóban, köztük található Peter Thiel milliárdos és a Cápák között című realityműsor amerikai megfelelőjében szereplő Kevin O’Leary is, ugyanakkor több, szintén az FTX reklámjaiban szereplő híresség nincs a nevek között, így

megmenekülhetett Stephen Curry és Shaquille O’Neal is.

A tulajdonosok listáján viszont szerepelnek olyan befektetési alapok és eszközkezelők is, mint a BlackRock, a Tiger Global vagy a rivális kriptotőzsde, a Coinbase is. A részvényesek azonban aligha jutnak a pénzükhöz, hiszen az amerikai csődeljárás során először a hitelezőket fizetik ki, akik közé az FTX esetében a betétesek is tartoznak. Tekintve, hogy valószínűleg őket sem sikerül kártalanítani, a részvényesek számára már nem maradhat semmi – írja a CNN.

Az FTX és a nyáron csődbe ment kriptovállalatok példája sok esetben teremthet precedenst. Akár az is elképzelhető, hogy ha sikerül a politikai és a jótékonysági adományokat behajtani – míg a hitelezőket a nekik járó kriptóban fizetik ki, miközben a piac tovább zuhan –, hogy a végén több pénz gyűlik össze, mint a fennálló tartozások összege.

Az egyik első kriptotőzsde, az Mt. Gox csődje esetén fordítottan alakult a helyzet, a betétesek dollárban számolva sokkal több pénzt kaptak vissza, mint amennyit a csőd idején ért a bitcoinjuk, ám bitcoinban számolva veszteséget szenvedtek el.