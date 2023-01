A tengeri luxusutazásokra szakosodott Carnival a 2019-es, rekordokat hozó év után nagy reményekkel indította a következő évet, amely – ahogy a teljes szektornak – katasztrofálisra sikeredett számára. A koronavírus-járvány tavaszi kitörésével a nagy körutazásoknak befellegzett, hajóikat nem fogadták az üdülőparadicsomokban, nem köthettek ki, a karantén alá helyezett óceánjáróikon pedig aratott a halál.

A Carnival tizedével csökkentette óceánjáróinak számát, utasszállító kapacitása viszont nem változott.

Fotó: AFP

A Carnival egy évre leállt, majd az újraindulást részvénykibocsátással és hatalmas hitelfelvétellel próbálta megalapozni, hosszú távú adósságállományát 32 milliárd dollár fölé srófolva. Ennek a leépítése, de maga a törlesztése is emberfeletti erőfeszítéssel jár, ahogy a hitelfeltételek a kamatemelési hullám következményeként megszigorodtak.

A masszívan veszteséges Carnival 11 százalékkal csökkentette világjáró hajóinak flottáját, megvált a nagy fogyasztású és korszerűtlenebb monstrumoktól. Időközben több hajóját nagyobbra cserélte, így végeredményben nagyjából ugyanannyi utast tud szállítani, mint 2019-ben. Csakhogy

a hajók megtöltése egyrészt a kínai Covid-korlátozások, másrészt a világgazdasági recesszió fenyegetése miatt nehézségekbe ütközik.

A Carnival kormánykereke augusztusban került az új vezérigazgató, Josh Weinstein kezébe, rá hárul a feladat, hogy az egzotikus hajóutakat olyan áron értékesítse, hogy azzal nyereséges vizekre tudjanak evezni. A december közepi adatok szerint Észak-Amerikából és Ausztráliából rendben jönnek a foglalások, de Európa és Ázsia nagy lemaradásban van a 2019-es szinthez képest.

Kontinensünkön az oroszok Ukrajna ellen indított háborúja nyomában járó gazdasági visszaesés miatt aligha javulhat a helyzet, viszont a karanténből kiszabaduló kínaiak milliói újra világot akarnak látni, ami kapóra jöhet a Carnivalnak. Ahogy a részvényeseknek is, akik még mindig az utóbbi három év 80 százalékos árfolyamzuhanásán szomorkodnak. Benjamin Chaiken, a Credit Suisse Securities elemzője szerint nem alaptalanul, a világgazdasági helyzet ugyanis szerinte nem sok jóval kecsegtet, és annak is alacsony a valószínűsége, hogy a Carnival 2023-ban révbe ér.

A műhús még nem bizonyult bombaüzletnek

A műhúsgyártás úttörője, az amerikai Beyond Meat még rosszabb helyzetben van, részvényárfolyama három év alatt 95 százalékkal zuhant. Az újdonság varázsa már a múlté, a növényi anyagból mesterséges úton előállított hús jellegű készítmények iránti étvágyat az Ethan Brown vezette csapatnak nem sikerült felkeltenie.

A magyar piacon mutatóban kapható Beyond Meat termékek alacsony tápértékükről és magas árukról ismertek. Ez utóbbi a fő célpiacon, Észak-Amerikában még nem lett volna baj, de a fogyasztási szokások átállításával, alternatív receptek meghonosításával próbálkozó

nagy amerikai gyorsétteremláncok étlapján sem tudtak tartósan megmaradni a Beyond Meat termékek.

Eközben a céget számos botrány is sújtotta, vezérigazgatóját garázdaság miatt egy időre letartóztatták, pennsylvaniai üzemében lisztériával szennyezett műhúsokat találtak egyéb biztonsági problémákkal súlyosbítva.

A bolti műhúseladások egyelőre nem váltották be a hozzájuk fűzött vérmes reményeket.

Fotó: Joe Raedle / Getty Images

A Beyond Meat felső vezetésének prominensei is vették a kalapjukat, a cég két lépcsőben 20 százalékos létszámleépítéssel reagált a költségek megszaladására. Műhús vagy sem, a dögkeselyűk mindenesetre már köröznek a Beyond Meat gyártóbázisai felett,

a részvény esésére játszó spekulánsok 40 százalékos shortállományt építettek ki, ami sok jóval nem kecsegtet,

hacsak a mémrészvényeket felkaroló Reddit-közösség nem nyúl a hónuk alá.

Eközben Ethan Brown azt jövendöli, hogy 2023 második felében végre pozitív lesz a cash flow, ám ebben az elemzők nem igazán hisznek, mert ahhoz a megrendeléseket, szállításokat stabilizálni kellene, ennek meg nem mutatkoznak a jelei.

A vállalatnak a harmadik negyedév végén 390 millió mobilizálható dollárja volt, ehhez képest viszont már egymilliárd dollár felett jár az adósságállománya.

Rárohad a raktárkészlet a Carvanára

A Carvana számára márciusban érkezik el az igazság pillanata. Az amerikai online használtautó-kiskereskedőnek akkor kell kifizetnie a 2029-es lejáratú kötvényei után esedékes kamatot. Ha fizetni tud, az egyértelmű jelzés arra, hogy a hitelezői még bíznak a Carvana talpra állításában, és azt adósságainak átütemezésével elő is segítik.

Ha nem, akkor a Carvanából – rossz szóviccel élve – Carnincsa válik, s jön a csőd Joel Levington, a Bloomberg Intelligence elemzője szerint, aki úgy látja,

a Carvana az élénk autópiaci kereslet idején agresszív – hitelből történő – vásárlásai révén erősen túlméretezett használtautó-készletet épített fel,

ám amikor az autógyártók beszállítói problémái enyhültek, és a gyártás és vele a kínálat normalizálódott, a raktárkészlet a nyakán maradt.

Tetézte a gondjait, hogy az infláció és az emelkedő kamatlábak miatt az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók számára kevésbé volt megfizethető az autóvásárlás. Még azzal is, hogy az utóbbi egy évben a használtautó-piaci árak átlagosan 14 százalékkal csökkentek. A Manheim autóárverési nagykereskedést üzemeltető Cox Automotive-nál arra számítanak, hogy

árerózió jellemzi majd a 2023-as évet is, azaz mindent egybevetve a Carvana helyzete nem túl rózsás.

Mindenesetre a vállalat vezetése folyamatosan keresi a kiutat, s tárgyal a legnagyobb hitelezőivel adósságai átütemezéséről. Hogy sikerrel jár-e, arról nem tudni, de az nem sok jót sejtet, hogy az ominózus kötvényekkel már 50 cent alatt kereskednek.

Babrál a DNS-sel, kibabrál a befektetőkkel a Verve

A Verve Therapeutics röpke másfél éves tőzsdei pályafutását 52 százalékos zuhanás jellemezte, ezen belül hullámhegyek és hullámvölgyek váltogatták egymást attól függően, hogy az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) épp aktuális megállapításaira miként reagáltak a befektetők.

A biotechnológiai társaság esélyei nem túl jók azóta, hogy az FDA novemberben leállította a vállalat vezető gyógyszerének a vizsgálatát.

Arra kér pluszinformációkat, hogy az emberi DNS szerkesztésével a súlyos betegségeket kiszűrő megoldásuk az utódokra milyen hatással lesz, a DNS-láncban végzett átalakítás öröklődik-e, s ha igen, akkor hogyan. Amíg ezekre a kérdésekre nem kapnak kimerítő és kielégítő választ, addig nem folytatódhat az FDA-vizsgálat.

A Verve idei éve az erre adandó válaszok megtalálása jegyében zajlik majd. A biotechnológiai társaság kutatásaiban első körben a magas koleszterinszint egy öröklött formájával rendelkező emberekre fókuszál, világszerte 31 millió ember egészsége függ attól, hogy sikerrel jár-e.

Ha igen, akkor bombaüzletet csinált a Verve, ha nem, akkor számos, kudarcot valló biotech céghez hasonlóan jobblétre szenderülhet.

Mindenesetre a Verve finanszírozása 2025-ig – saját bevallása szerint – biztosítva van.

Rövidzárlat a villanyautós startupoknál

Aggódhatnak a villanyautó-gyártó startupok részvényesei is. Fogytán van ugyanis az ígéretes ötletekkel, látványos innovációkkal tőzsdére vitt startupok által összekalapozott pénz. Az elektromosautó-gyártásban érdekelt amerikai vállalkozások 2020-ban és 2021-ben

több mint 10 milliárd dollárt gyűjtöttek az őket felvásároló tőzsdei kagylótársaságok (SPAC) közvetítésével.

2022 azonban már a nehézségekről szólt legtöbbjük esetében, főleg arról, mennyire alulbecsülték az autógyártás megindításához szükséges invesztíció forrásigényét. Az emelkedő kamatlábak, a borúsabb tőkepiaci hangulat, a kockázatkerülés előtérbe helyeződése is ellenük játszott.

A startupok közül elsőként júniusban az Electric Last Mile Solutions (ELMS) dobta be a csavarkulcsot, s kezdeményezte a felszámolását.

Őt követte december elején a kínai hátterű Niutron, amely 24 ezer ügyféltől beszedte ugyan az előleget, de egy fia autót sem szállított le, mivelhogy nem volt miből. Elemzők a tendencia folytatódását várják, s a következő delikvens személyét találgatják. A Canoo és a Faraday Future már megkongatta a vészharangot, több százmillió dollárt kell összegyűjteniük ahhoz, hogy tovább álmodhassanak.

A Lordstown Motors mögül kihátrált legfontosabb partnere, a General Motors.

Fotó: Matthew Hatcher / Bloomberg via Getty Images

A Lordstown Motorst tavaly magára hagyta fő támogatója, a General Motors, de a luxuskategóriát képviselő Fisker és a szaúdi állami vagyonalapot a részvényesei között tudó Lucid Motorsnál sem megy minden flottul. Igaz, az utóbbi esetében a petrodollárokkal még mindig meg lehet olajozni a nyikorgó gépezetet, csak akarat kell hozzá.