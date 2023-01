A teljes online közeget villámgyorsan letaroló chatbot, a ChatGPT mögött álló cég akár már idén tőkeemelést hajthat végre, 30 milliárd dollárra növelve ezzel a piaci értékét.

Fotó: Paper Boat Creative / Getty Images

Az OpenAI ugyanis bizonyos hírek szerint már több befektetési alapnál is házal egy lehetséges tőkeemelés kapcsán, mely a várakozások szerint a cég jelenlegi 20 milliárd dolláros értékét 30 milliárdra növelné.

A sikeres tőkeemelés igazi kakukktojássá tenné a céget, még a Szilícium-völgy sztárjai közt is: a legtöbb tech vállalat ugyanis mostanság túlélő módban ketyeg, nem pedig a drasztikus növekedéssel van elfoglalva.

A befektetési lehetőséggel az OpenAI már a Peter Thiel PayPal-alapító – akinek egyébként az OpenAI létrejöttében is volt szerepe – nevével fémjelzett Founders Foundot is megkereste. A cég alapítói közt többek közt megtaláljuk Elon Muskot, Peter Thielt és Sam Altmant is, akiknek a neve kivétel nélkül megkerülhetetlen a tech szektorban.

Az OpenAI két korai befektetője a sok nagy sikersztoriban meghatározó szerepet betöltő Sequoia Capital és Andreessen Horowitz volt, nemrég pedig a Bill Gates vezette Microsoft is beszállt a cégbe egymilliárd dollárral.

Musk még 2018-ban kilépett a cég igazgatótanácsából, hogy elkerülje a lehetséges összeférhetetlenséget a Teslánál zajló AI-fejlesztési projektekkel kapcsolatosan, aminek az OpenAI ma már biztosan örül, látva az újonnan lett Twitter-tulajdonos körüli földcsuszamlást. A Tesla-vezér a ChatGPT-vel kapcsolatosan azt mondta:

A szoftver félelmetesen jó, nem járunk már messze a veszélyesen erős mesterséges intelligenciától.

ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI. — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022

Az AI-ban rejlő potenciált pedig a piac is észlelte, és alaposan be is árazta: a szegmensbe történő beruházások összege pár év leforgása alatt megnyolcszorozódott, a szektor cégeinek értéke pedig az egekbe szökött. Ennek legjobb példája az OpenAI sztratoszférába nyúló növekedése.

Ugrásszerűen nőtt a szegmens iránti befektetési kedv, jól járt a ChatGPT atyja is

A mesterséges intelligencia fejlesztésére fordított dollármilliárdok pedig kiutat jelenthetnek a tavalyi év során kíméletlenül megtépázott tech szektor számára is, amely 2022-ben 27,64 százalékos esést volt kénytelen elkönyvelni.