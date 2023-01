Jelentős, három és fél millió eurós befektetést ítélt meg a hazai chatbotpiacot megteremtő Talk-A-Bot számára a Széchenyi Alapok. A kapott összeget a tervek szerint exportpiaci terjeszkedésre, valamint a hazai kis- és középvállalkozások digitalizációs fejlesztésére fordítja a vállalat – derül ki a Talk-A-Bot pénteki közleményéből.

Fotó: Carol Yepes

A vállalkozás által fejlesztett mesterséges intelligencián alapuló rendszer a cégek külső és belső kommunikációját automatizálja. A globális szoftverpiacon már elérhető CHEQ külföldi és belföldi értékesítése, valamint a termékfejlesztésre szolgáló befektetéssel párhuzamosan a vállalat az év végével zárt körű részvénytársasággá alakul, és megkezdi délkelet-európai terjeszkedését.

A Széchenyi Alapoktól érkező befektetés mellett változatlan tulajdoni hányaddal marad a cégben az egyik első külföldi befektető, a Rakuten-Viber.

Deliága Ákos, a Talk-A-Bot alapító ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az általuk fejlesztett megoldás jelentős piacot teremtett Magyarországon, így azt több mint 100 vállalat használja. Ezért a befektetés szerinte nemcsak a cég és a hozzá tartozó csapat, de az általuk fejlesztett belső kommunikációs termék lehetőségeit is dicséri.

A 2016-ban alapított társaság a legnagyobb létszámot foglalkoztatóktól a családias kkv-ig több cég és intézmény, továbbá lengyelországi energetikai és egészségügyi szolgáltató számára nyújtott ügyfélszolgálati, marketing-, valamint belső kommunikációval és HR-rel összefüggő digitalizációs megoldásokat. Ezek közül a CHEQ-cégek komplett HR-tevékenységét, valamint alkalmazottakkal való kapcsolatot digitalizáló termék, amely

harmadik magyar szoftverként lett ajánlott termékként listázva a Microsoft globális szoftverpiacán, az Azure-on.

A megoldás főként fizikai dolgozókat foglalkoztató vállalkozások – mint a Bosch, a Gyermelyi csoport, a Duna-Dráva Cement, a Goodmills, a Suez vagy a DPD – körében lett népszerű, de államigazgatási intézmények is használják, sőt, az autóipar és a bankrendszer, valamint a kiskereskedelem vállalatai igénylik.

A legegyszerűbb okostelefonokon is működő CHEQ a Viber platformja mellett alkalmazásként is elérhető, emellett tavaly integrálták a Microsoft Teamsbe is. A program segítségével a nem irodai dolgozók valós időben értesülhetnek a vállalat legfontosabb eseményeiről, GDPR-kompatibilis módon kaphatják meg a fizetési papírjaikat, intézhetik a szabadságukat és egyéb munkahelyi ügyeiket.