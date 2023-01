Naponta ötvenesével zárnak be a boltok a briteknél Brutális volt a tavalyi év a brit kiskereskedelmi szektor számára, naponta 47, összesen 17 145 üzlet zárt be végleg, csaknem 50 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ennyi bolt legalább öt éve nem húzta le végleg a redőnyt. A boltbezárásokkal együtt munkahelyek is megszűntek még az online üzleteknél is, több mint 150 ezer álláshely, 45 ezerrel több, mint 2021-ben.